Самое первое купе Ford Mustang потрясет аукцион ценой

В мае с молотка Mecum Auctions уйдет поистине уникальный лот — купе Ford Mustang первого поколения с магическим серийным номером 00002.

«Мустанги» бывают как предельно дешевыми, так и с запредельными ценниками. Одним из самых дорогих фордовских пони-каров, среди когда-либо проданных на аукционе, стал совершенно дикий Shelby GT500 Super Snake 1967 года с 7,0-литровым двигателем V8. В 2013 году новый владелец выложил за масл-кар 1,3 млн долларов. Купе на фотографиях выдающейся силой и динамикой похвастаться не может — в его арсенале всего лишь рядная «шестерка» объемом 2,8 л мощностью 106 л.с. Однако за этот автомобиль, вероятно, выручат не меньше.

Фокус в том, что перед нами второй выпущенный экземпляр Mustang первого поколения, что подтверждает серийный номер 00002. Ко всему прочему, это еще и самое первое купе легендарной модели. Автомобиль с единичкой в номере был кабриолетом и в настоящее время выставлен на всеобщее обозрение в музее Генри Форда. Всего же предсерийная партия насчитывала 150–180 «Мустангов», но до наших дней дожило крайне малое количество этих машин. С 1965 года данный экземпляр сменил 12 (по другим данным — 13) владельцев, а в 1997-м попал в руки Боба Фриа, историка и большого ценителя ранних Mustang. который восстановил его до оригинального состояния. Некоторое время купе даже демонстрировалось в фордовском музее по случаю векового юбилея компании.

В прошлом году на аукционе Mecum был продан редчайший Mustang Boss 429 1970 года с пробегом в 40 000 км.

Компания Ford обновила современный Mustang — рестайлинговый спорткар получил скорректированную внешность, модификации шасси, расширенный перечень вспомогательных систем и десятиступенчатый автомат.

Фото: Mecum