Объявлены рублевые цены на рамный внедорожник Foton Sauvana

Продажу внедорожников Sauvana российское представительство Foton анонсировало еще прошлым летом, но до покупателей эта модель добралась только сейчас. Цены начинаются с отметки 1 669 990 рублей, система ЭРА-ГЛОНАСС включена.

Foton Sauvana относится к классу среднеразмерных внедорожников: колесная база — 2790 мм, длина — 4830 мм, ширина — 1910 мм, высота — 1885 мм, дорожный просвет — 220 мм, угол въезда — 28 градусов, угол съезда — 25 градусов, глубина преодолеваемого брода — 800 мм. Все автомобили, предназначенные для российского рынка, полноприводные, но у трансмиссии есть моноприводный режим 2H, в котором ведущими будут только задние колеса, такой режим пригодится при езде в городе и по автомагистралям. В режиме Auto мощность на передние колеса подается по мере необходимости через межосевую многодисковую муфту, в режиме 4L муфта заблокирована. Дополнительное подспорье для езды по бездорожью — самоблокирующийся дифференциал заднего моста.

Двигатель пока только один — бензиновый 2,0-литровый с турбонаддувом, но отдача зависит от типа коробки передач. С 5-ступенчатой механикой Aisin его мощность составляет 201 л.с. при 5500 об/мин, максимальный крутящий 300 Нм доступен в диапазоне от 1750 до 4500 об/мин. В паре с 6-ступенчатым гидромеханическим автоматом тот же двигатель выдает уже 217 л.с., а крутящий момент повышен до 320 Нм. Позже появится модификация с 2,8-литровым 163-сильным турбодизелем Cummins — таким же, что ставится на уже продающийся в нашей стране пикап Foton Tunland.

Самая простая комплектация Basic на механике за 1 669 990 рублей включает ESC (система стабилизации), электронные ассистенты при езде на подъеме/спуске, две подушки безопасности, кондиционер, аудиосистему с четырьмя громкоговорителями, систему контроля давления в шинах, литые колесные диски, противотуманные фары, задние датчики парковки, боковые подножки, рейлинги на крыше.

Топ-версия Premium с автоматом обойдется в 1 919 990 рублей, в нее входят более щедрая отделка кузова хромом, климат-контроль, круиз-контроль, третий ряд кресел, датчики дождя и света, система бесключевого доступа и пуска двигателя кнопкой, обивка сидений кожей, мультимедийная система с 7-дюймовым экраном и шестью громкоговорителями, камера заднего вида.

Дороговато? Пожалуй, ведь за 1 997 000 рублей можно уже купить базовый бензиновый Toyota Land Cruiser Prado, который с лихвой компенсирует разницу в цене, когда настанет время его продавать — даже через десять лет «прадик» оторвут с руками, а вот сбыть на вторичном рынке за вменяемую цену ушатанный китайский внедорожник будет нелегко. Тем не менее компания Foton верит в успех и планирует в 2017 году продать в России 1500 условно легковых автомобилей, то есть пикапов Tunland и внедорожников Sauvana.

Живые машины в количестве примерно 700 штук уже есть у дилеров, все они собраны на белорусском предприятии «Белджи», но впоследствии планируется наладить выпуск в России, рассматриваются несколько потенциальных площадок.

  • Дизельный пикап Foton Tunland продается в России с прошлого года, цены начинаются с отметки 1 499 900 рублей.
  • У себя на родине осенью прошлого года компания Foton запустила новый легковой бренд Gratour.

Объявлены рублевые цены на рамный внедорожник Foton Sauvana

Фото: Foton

Объявлены рублевые цены на рамный внедорожник Foton Sauvana
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Комментарии (15)

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Бензинка неинтересно. С камминсом по этой же цене уже можно думать. Прадик за два ляма вы нигде не купите, нет их в такой комплектации. Патриот Патриотом, но это несколько другая машина, хотя и близкая. Китай — ну и что? Грейт-воллы были неплохого качества. На трассе эта машина будет гораздо лучше Патриота, всё таки независка и мощность. Патриот прочнее, выносливее, проходимее и всё такое, с этим никто не спорит. Я люблю УАЗ, но надо быть честными. Вполне возможно, что с этой машиной будет меньше проблем.
И хоть обминусуйтесь со всех аккаунтов.

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0

Хм.... имеет ли смысл брать такое если есть УАЗ ПАТРИОТ, по цене ниже в 2 раза. Проходимость по «бездору» скорее всего лучше у Патриота чем у Китайского народного, особенно при отсутствии запчастей! — но это все домыслы... я на таком не катался...
(Каплан Илья — сопли вытри, и голову перевяжи).

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-1

Была (или есть — не знаю как с ними сейчас) комплектация Great Wall Hover — AWD — такая же трансмиссия: фулл-тайм с блокировкой межосевой без пониженной... вроде только под заказ

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0
Алекс

Только здесь есть понижайка.

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0

За это лям семьсот? С коней упали. Даже это ссылка/ выглядит с такой ценой в 100 раз адекватней.

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0

Дизель нужно уже сейчас на рынок выводить, турбо-бензинка нафиг на таком джипе никому не уперлась.

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+1

Здравствуй дядя Го Можо (郭沫若) и гоможопина тётя!

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-5

Для госзакупок в различные министерства неплохо бы транспорт подошел. Опять же, «Эра-Глонасс» в комплекте.

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-2
Insane

Для чьих госзакупок? Китайских?

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+3
Insane

на нивах и патриотах пусть ездят!

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+6

А разве в такой комплектации и размере есть что-то дешевле или НЕ китайское?
УАЗ PATRIOT и тот уже больше миллиона. Убери от цены этой машины стоимость растаможки и будет цена как у УАЗ.

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-5
Владимир

«А разве в такой комплектации и размере есть что-то дешевле или НЕ китайское?»
А разве это китайское нужно кому нибудь за столько? Найти себе головняк?

«УАЗ PATRIOT и тот уже больше миллиона.»
Патоик от 817 тысяч, а со всеми акциями от 707 000, плюс УАЗ финанс с льготной ставкой кредитования от 8,9%* с первоначальным взносом от 20% стоимости на период до 3-х лет.

«Убери от цены этой машины стоимость растаможки и будет цена как у УАЗ»
Переезжайте в Китай и будет вам цена на Фотон без растаможки, если он там вообще продается, зато Патриот будет в два раза дороже.

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+1
Владимир

У этого чуда нет пониженной передачи — блокировка межосевого только.
А может там и межосевого нет: типа хальдекс с выключением в задний привод — пакет прихватывает передний кардан

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0

по такой цене они серьезно рассчитывают этот отстой продать? обкурились?

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+11

чудаки )))

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+5