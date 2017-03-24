Объявлены рублевые цены на рамный внедорожник Foton Sauvana

Продажу внедорожников Sauvana российское представительство Foton анонсировало еще прошлым летом, но до покупателей эта модель добралась только сейчас. Цены начинаются с отметки 1 669 990 рублей, система ЭРА-ГЛОНАСС включена.

Foton Sauvana относится к классу среднеразмерных внедорожников: колесная база — 2790 мм, длина — 4830 мм, ширина — 1910 мм, высота — 1885 мм, дорожный просвет — 220 мм, угол въезда — 28 градусов, угол съезда — 25 градусов, глубина преодолеваемого брода — 800 мм. Все автомобили, предназначенные для российского рынка, полноприводные, но у трансмиссии есть моноприводный режим 2H, в котором ведущими будут только задние колеса, такой режим пригодится при езде в городе и по автомагистралям. В режиме Auto мощность на передние колеса подается по мере необходимости через межосевую многодисковую муфту, в режиме 4L муфта заблокирована. Дополнительное подспорье для езды по бездорожью — самоблокирующийся дифференциал заднего моста.

Двигатель пока только один — бензиновый 2,0-литровый с турбонаддувом, но отдача зависит от типа коробки передач. С 5-ступенчатой механикой Aisin его мощность составляет 201 л.с. при 5500 об/мин, максимальный крутящий 300 Нм доступен в диапазоне от 1750 до 4500 об/мин. В паре с 6-ступенчатым гидромеханическим автоматом тот же двигатель выдает уже 217 л.с., а крутящий момент повышен до 320 Нм. Позже появится модификация с 2,8-литровым 163-сильным турбодизелем Cummins — таким же, что ставится на уже продающийся в нашей стране пикап Foton Tunland.

Самая простая комплектация Basic на механике за 1 669 990 рублей включает ESC (система стабилизации), электронные ассистенты при езде на подъеме/спуске, две подушки безопасности, кондиционер, аудиосистему с четырьмя громкоговорителями, систему контроля давления в шинах, литые колесные диски, противотуманные фары, задние датчики парковки, боковые подножки, рейлинги на крыше.

Топ-версия Premium с автоматом обойдется в 1 919 990 рублей, в нее входят более щедрая отделка кузова хромом, климат-контроль, круиз-контроль, третий ряд кресел, датчики дождя и света, система бесключевого доступа и пуска двигателя кнопкой, обивка сидений кожей, мультимедийная система с 7-дюймовым экраном и шестью громкоговорителями, камера заднего вида.

Дороговато? Пожалуй, ведь за 1 997 000 рублей можно уже купить базовый бензиновый Toyota Land Cruiser Prado, который с лихвой компенсирует разницу в цене, когда настанет время его продавать — даже через десять лет «прадик» оторвут с руками, а вот сбыть на вторичном рынке за вменяемую цену ушатанный китайский внедорожник будет нелегко. Тем не менее компания Foton верит в успех и планирует в 2017 году продать в России 1500 условно легковых автомобилей, то есть пикапов Tunland и внедорожников Sauvana.

Живые машины в количестве примерно 700 штук уже есть у дилеров, все они собраны на белорусском предприятии «Белджи», но впоследствии планируется наладить выпуск в России, рассматриваются несколько потенциальных площадок.

Дизельный пикап Foton Tunland продается в России с прошлого года, цены начинаются с отметки 1 499 900 рублей.

У себя на родине осенью прошлого года компания Foton запустила новый легковой бренд Gratour.

Фото: Foton