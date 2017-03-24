Обновленный Nissan X-Trail начнет с Китая, далее везде

Совместное китайско-японское СП Dongfeng Nissan представило обновленный среднеразмерный кроссовер X-Trail третьего поколения. Изменения носят преимущественно косметический характер.

Вообще-то, первыми еще в сентябре прошлого года обновленный X-Trail увидели американцы, но у них он называется Rogue, а потому формально рестайлинговый «икс-трейл» дебютировал именно в Китае. Внешние стилистические эволюции точно такие же, как у американской версии модели: передок теперь украшен гигантским V-образным вырезом, «жирнее» стала отделка хромом, подкорректирован контур фар, круглые противотуманки уступили место четырехугольным.

Сзади — новый бампер и подретушированные светодиодные секции фонарей. В салоне — «подпиленный» трехспицевый руль в стиле Nissan GT-R, но селектор режимов вариатора у «китайца» без кожаного чехольчика, который появился в ходе обновления у «американца».

Линейка силовых агрегатов для китайского рынка не изменилась, там X-Trail по-прежнему будет предлагаться с атмосферными бензиновыми двигателями 2,0 л (150 л.с.) и 2,5 л (186 л.с.), привод — передний либо полный, 6-ступенчатая ручная коробка предлагается только для базовой версии, на всех остальных стоит вариатор.

Продается Nissan X-Trail в КНР, кстати, отлично, несмотря на высокие цены (они примерно на 25% выше, чем в России): в прошлом году дилеры реализовали 180 202 экземпляра, что позволило «икс-трейлу» занять десятое место в рейтинге самых продаваемых в Китае SUV.

Обновленный X-Trail обязательно появится и в нашей стране, но когда именно это произойдет, российское представительство Nissan не сообщает.

В прошлом году Nissan X-Trail стал самым популярным кроссовером в мире: продано 766 729 экземпляров, включая американский Rogue, рост по сравнению с 2015 годом составил 23,4%.

На прошедшем недавно Женевском автосалоне дебютировал обновленный Nissan Qashqai, делящий с «икс-трейлом» платформу.

Уже этой весной Nissan обещает представить в России обновленный бюджетный внедорожник Terrano, а в более отдаленной перспективе на наш рынок может выйти новый субкомпактный кроссовер Nissan Kicks.

Фото: Nissan