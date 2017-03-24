Прогноз Минпромторга: производство автомобилей в России увеличится на 8%

Предполагается, что в 2017 году рост будет равномерным по всем сегментам. Стимулировать спрос призвана господдержка, на которую выделено 62,3 млрд рублей.

Минпромторг рассчитывает, что выпуск машин в России по итогам года увеличится на 8,4%, до 1,4 млн, и рост будет относительно равномерным по всем сегментам. Это стало известно изданию «Коммерсант» после сегодняшнего заседания коллегии министерства. При этом производство легковых машин должно вырасти до 1,2 млн штук, грузовиков — до 64,9 тыс. штук, легких коммерческих автомобилей (LCV) — до 122,3 тыс. штук. Чуть лучшей динамики ждут от автобусов — их выпуск может вырасти на 8,7%, до 13,8 тыс. штук. Одним из оснований для такого прогноза стало то, что ведомство рассчитывает, что 62,3 млрд руб. господдержки обеспечат продажи 750 тыс. машин. Однако специалисты рынка настроены более скептично, напоминая, что уже завершается первый квартал, а четкие механизмы госпомощи так и не определены. Также известно, что программа обновления парка (утилизация и trade in) к концу первого полугодия либо сойдет на нет, либо видоизменится, а меры адресной поддержки, напротив, будут расширяться, но насколько они хорошо будут работать, покажет только время.

Суммарный рынок (продажи с учетом импорта) легковых машин и LCV, по мнению чиновников, в этом году вырастет на 7,4% — до 1,53 млн штук. Напомним, прогноз АЕБ на этот год более скромный: 1 480 000 автомобилей, или +4% к прошлому году.

Премьер-министр Дмитрий Медведев сказал сегодня на заседании коллегии Минпромторга, что Россия пока не готова к использованию беспилотного транспорта.

В феврале промышленное производство в России сократилось на 2,7%, однако на фоне этого немного выросло производство легковых автомобилей и автобусов, сообщил Росстат.



Фото: Петр Ковалев/ТАСС