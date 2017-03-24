Пять машин ДПС задерживали вора, укравшего банку кофе

Ради поимки вора в Москве был введен план «Перехват». Похитителя «обезвредили». Видео задержания попало на youtube.

23 марта полиция задержала похитителя банки кофе из магазина на северо-востоке Москвы. События развивались следующим образом: вечером того же дня в полицию обратился охранник продуктового магазина и сообщил, что один из покупателей утащил с полки банку кофе и скрылся на машине. Был объявлен план «Перехват», автомобиль мужчины был настигнут на перекрестке возле станции метро «Бабушкинская». Пять патрульных автомобилей окружили машину подозреваемого, в которой оказался еще и пассажир. Водителя задержали, правда, свою вину он не признает. Видео этого происшествия появилось на телеканале «360», и его можно посмотреть по ссылке.

Из комментариев пользователей соцсети к видео «с места задержания похитителя банки кофе в Москве»:

rikkinäisyys hängøver: «Вот! не зря налоги плачу!»﻿

Prodamgaraj: «Даже как-то спокойнее стало... Нужно было еще вертолет с базукой, два истребителя, танк и проучить…!﻿»

Ilnurium Kot: «У меня в ГТА так же. Однажды ограбил придорожный магазин, а в итоге меня убили спецназовцы...»﻿

Ildarrrr: «Банку-то нашли?﻿»

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Фото: youtube

