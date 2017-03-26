Не хватает денег на Chiron? Гоняй на велике Bugatti!

Фирма Bugatti, известная своими умопомрачительно дорогими и быстрыми гиперкарами, продолжает расширять ассортимент непрофильной продукции. Теперь под маркой Bugatti можно купить велосипед ручной работы.

Bugatti Bike разработан немецкой фирмой PimpGarage (PG), которая специализируется на эксклюзивных хай-тек велосипедах и заслужила почет в кругу селебрити-байкеров, таких как поп-певица Леди Гага, рок-музыкант Брайан Адамс, актеры Орландо Блум и Кристоф Вальц. Они и другие знаменитости, очевидно, и являются потенциальными владельцами велосипеда Bugatti, который будет выпущен тиражом всего 667 экземпляров по цене 39 тысяч долларов каждый.

Дорого? Так ведь это и не массовый китайский велик с развала в Сокольниках: Bugatti Bike изготовлен полностью вручную, на 95% состоит из углепластика и весит менее 5 кг. Дизайн нарисован с оглядкой на гиперкар Bugatti Chiron, форма продута в аэродинамической трубе и оптимизирована так, чтобы сопротивление движению было минимальным. В рулевую колонку для большего комфорта при езде встроен амортизатор. В отделке используются те же краски и сорта кожи, что в автомобиле.

Для Bugatti Bike предусмотрено несколько стандартных цветовых сочетаний, созданных совместно с теми самыми селебрити-байкерами, но можно выбрать «природный» карбоновый радикально черный цвет — такой вариант, к слову, предпочел рокер Брайан Адамс. На каком цвете остановила свой выбор Леди Гага, производитель не сообщает.

В этом месяце под маркой Bugatti впервые была представлена яхта. Ее разработала судостроительная фирма Palmer Johnson, дизайн — в духе гиперкара Chiron, тираж — всего 66 штук, цена — космическая.

Масштабные копии гиперкара Bugatti Chiron тоже стоят очень дорого: например, британская фирма Amalgam Collection просит за детально проработанную «игрушку» в масштабе 1:18 целых 7940 фунтов стерлингов.

Фото: PG