McLaren продал несуществующий автомобиль за 2,5 млн долларов

Сведения о перспективном гибридном гиперкаре McLaren, доступные широкой общественности, по сути, ограничиваются обещаниями производителя о сверхвозможностях автомобиля. При этом вся мизерная партия уже раскуплена. Будущие владельцы знают нечто большее?

Появление преемника монстра McLaren P1, проходящего под внутризаводской кодировкой BP23, запланировано на 2019 год. Впрочем, не ждите начала приема заказов: если вы хотели приобрести один из экземпляров, то можете забыть об этом, ибо вся партия уже распродана лояльной к бренду VIP-клиентуре. Как сообщает издание Automotive News, цена новинки составила 2,3 млн евро (около 2,5 млн долларов), а все желающие должны были внести «всего лишь» пятизначную сумму в качестве предоплаты.

«Британец» окажется продуктом более эксклюзивным, нежели Bugatti Chiron с сопоставимым прайсом, как минимум из-за своей малочисленности. Тираж нашумевшего наследника знаменитого Veyron ограничен 500 машинами, в то время как МакЛаренов построят лишь 106 экземпляров. Да что там Широн, если даже 375 гиперкаров P1 кажутся несметным войском на фоне мизерного отряда BP23. Интересно, что новинка не будет считаться прямым наследником P1: ее удел не мотаться по гоночным трассам, а пожирать тысячи километров автобанов и серпантинов. В Уокинге перспективный снаряд называют самым мощным и аэродинамичным дорожным МакЛареном в истории. Согласно неофициальным данным, в состав гибридной силовой установки войдет новая 4,0-литровая «битурбовосьмерка», а совокупная отдача превысит 900 л.с. Трехместный салон с водительским креслом, установленным по центру, напомнит внутреннее пространство легендарного McLaren F1.



На Женевском мотор-шоу маклареновцы показали суперкар 720 S — новую модель линейки Super Series.

S — Super Series. Осенью прошлого года младший McLaren 570S заявился на дрэг-битву Top Gear и опередил своих соперников.

Фото: McLaren