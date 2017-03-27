Начинающих водителей ограничили в правах

Правительство РФ приняло поправки в Правила дорожного движения. Изменения затронули водителей со стажем управления менее двух лет.

В частности, начинающим водителям теперь нельзя управлять буксирующими транспортными средствами. Перевозить пассажиров на мотоцикле можно при наличии категории А или А1 со стажем больше двух лет. В перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств, добавили отсутствие специальных опознавательных знаков, в том числе «Начинающий водитель».

Опознавательный знак «Начинающий водитель» является обязательным для транспортных средств (за исключением мотоциклов и мопедов) и выглядит как квадрат желтого цвета с изображением восклицательного знака черного цвета. Устанавливается сзади механических транспортных средств, управляемых водителями со стажем менее 2 лет.

По замыслу чиновников, такие изменения позволят снизить аварийность с участием начинающих водителей.

Что касается ответственности за нарушения по вновь установленным ограничениям, применяться будут имеющиеся статьи в КоАП.

Так, к примеру, если молодой водитель будет буксировать другой автомобиль, его смогут привлечь по части 1 статьи 12.21 (нарушение правил перевозки грузов и буксировки — предупреждение или штраф пятьсот рублей).

За перевозку пассажира на мотоцикле, если у водителя стаж меньше двух лет, по части 1 статьи 12.23 КоАП светит тот же 500-рублевый штраф.

А за отсутствие опознавательного знака «Начинающий водитель» наказывать будут также по общей норме, предусмотренной статьей 12.5 КоАП (часть 1) — управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску эксплуатация запрещена. И тут штраф пятьсот рублей.

Согласно статистике ГИБДД, в прошлом году произошло 11 960 ДТП в результате нарушения правил дорожного движения водителями со стажем до 2-х лет, что составляет 7 % от общего количества ДТП. При этом погибло — 1 154, ранено — 16 953 человека. В то же время число дорожно-транспортных происшествий с новичками в 2016 году, сократилось по сравнению с 2015 годом на 26%.



Недавно Союз автошкол Москвы предложил ГИБДД ввести для начинающих водителей временные права сроком действия два года. Ограничения будут способствовать тому, чтобы новичок научился ездить за рулем аккуратно, ведь в его интересах получить постоянное водительское удостоверение, а не вернуться в автошколу.

Недавно мы проводили опрос, нужны ли временные права и ограничения для начинающих водителей. 59% наших читателей проголосовали против ограничений.



Фото: Александр Рюмин/ТАСС