Начинающих водителей ограничили в правах

Правительство РФ приняло поправки в Правила дорожного движения. Изменения затронули водителей со стажем управления менее двух лет.

В частности, начинающим водителям теперь нельзя управлять буксирующими транспортными средствами. Перевозить пассажиров на мотоцикле можно при наличии категории А или А1 со стажем больше двух лет. В перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств, добавили отсутствие специальных опознавательных знаков, в том числе «Начинающий водитель».

Опознавательный знак «Начинающий водитель» является обязательным для транспортных средств (за исключением мотоциклов и мопедов) и выглядит как квадрат желтого цвета с изображением восклицательного знака черного цвета. Устанавливается сзади механических транспортных средств, управляемых водителями со стажем менее 2 лет.

По замыслу чиновников, такие изменения позволят снизить аварийность с участием начинающих водителей.

Что касается ответственности за нарушения по вновь установленным ограничениям, применяться будут имеющиеся статьи в КоАП.

Так, к примеру, если молодой водитель будет буксировать другой автомобиль, его смогут привлечь по части 1 статьи 12.21 (нарушение правил перевозки грузов и буксировки — предупреждение или штраф пятьсот рублей).

За перевозку пассажира на мотоцикле, если у водителя стаж меньше двух лет, по части 1 статьи 12.23 КоАП светит тот же 500-рублевый штраф.

А за отсутствие опознавательного знака «Начинающий водитель» наказывать будут также по общей норме, предусмотренной статьей 12.5 КоАП (часть 1) — управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску эксплуатация запрещена. И тут штраф пятьсот рублей.

  • Согласно статистике ГИБДД, в прошлом году произошло 11 960 ДТП в результате нарушения правил дорожного движения водителями со стажем до 2-х лет, что составляет 7 % от общего количества ДТП. При этом погибло — 1 154, ранено — 16 953 человека. В то же время число дорожно-транспортных происшествий с новичками в 2016 году, сократилось по сравнению с 2015 годом на 26%.
  • Недавно Союз автошкол Москвы предложил ГИБДД ввести для начинающих водителей временные права сроком действия два года. Ограничения будут способствовать тому, чтобы новичок научился ездить за рулем аккуратно, ведь в его интересах получить постоянное водительское удостоверение, а не вернуться в автошколу.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

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Комментарии (13)

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А почему ограничивает права граждан правительство? Ведь ограничены они могут не иначе, как федеральным законом. Вообще почему ПДД до сих пор не сделали ФЗ?

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0

7% — дтп по вине новичков. А 93% на чей совести? =))) Не с теми борются.
Мне кажется, что надо просто ввести обязательную сдачу теории при замене прав и все станет намного лучше, а то у нас до сих пор есть люди, которые кричат «обгон справа запрещен!»

Ну и вернуть бальную систему, чтобы невозможно было просто так откупиться. А то уже масса людей, которые оплачивают штраф и дальше едут нарушать, а так было бы замечательно, чтобы после серии нарушений у них забирали права на какое-то время.

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0
=) Добряк

А он не запрещен?

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0
Каплан Илья

«обгон справа», если не ошибаюсь, уже лет 5 как невозможен, ибо изменения ПДД были.
Теперь есть отдельно «обгон», а отдельно «опережение», и опережение справа не запрещено.

Я еще встречал индивида, который мне пытался доказать, что знак 4.1.1. «Движение прямо» носит рекомендательный характер и не запрещает поворот направо.=)

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0
=) Добряк

Да бороться нужно со всеми, просто тут идет речь именно о водителях с маленьким стажем. Про сдачу теории при замене поддерживаю. Да и бальная система, вполне себе, дисциплинирует)

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+1

Собственно что изменилось-то? Добавили штрафы? Доить, так доить.... Депутатов на вилы надо!

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+2
Константин Лисин

Это вы после вчерашнего?))

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+1
Смирнов Сергей

Кипит наш разум возмущенный...

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+2
КСВ

Ну, все в наших руках))

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+1
Смирнов Сергей

Сергей, доброго времени суток, скажите в РФ  на два года права временные? У нас дают временные на  два года, и если набрал 8 баллов, то идёшь учиться по  новой. Ежели все хорошо, то, получаешь постоянные. Но там так же  8 баллов и  вперёд на учёбу :)).

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0
Царь Дмитрий

Пока только говорят об этом. Думаю вопрос времени. Ведь во многих странах это действительно работает)

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Смирнов Сергей

Спасибо за ответ, такая система работает, конечно у кого есть друзья где нужно, то там хоть 100 баллов выписывай, будет управлять авто, и  права останутся, а информация из центрального компа исчезнет в мгновение ока. Хотя у нас тут клянутся что сделать так невозможно :))

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0
Смирнов Сергей

Это смотря что Вы имеете в виду. Я точно не с бодуна. Бесият все эти «недоправки» намеченные только на очередной отъем денег.

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0