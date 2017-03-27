Новый SsangYong Rexton: первые фотографии

Корейский флагманский рамный внедорожник сохранит имя Rexton. Его полноценная премьера состоится в четверг 30 марта на автосалоне в Сеуле.

На стадии эскизов/концептов новый корейский внедорожник носил обозначения Y400 и LIV-2, но серийной машине все-таки решено было сохранить старое доброе имя Rexton. Внешние отличия от показанного осенью в Париже концепта сводятся к менее пафосной фальшрадиаторной решетке и переехавшим чуть повыше на бампере светодиодным полоскам дневных ходовых огней. Салон даже наряднее, чем у LIV-2, благодаря контрастной кожаной отделке с ромбовидной прострочкой. Отметим, что в целом интерьер решен достаточно консервативно: на центральной консоли много аналоговых клавиш, на щитке приборов — классические круглые циферблаты спидометра и тахометра, селектор АКП традиционный фиксируемый.

О технической начинке пока известно немногое: новый Rexton будет оснащаться 2,2-литровым турбодизелем мощностью 181 л.с. либо 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 225 л.с. Базовая коробка передач — 6-ступенчатая механика, гидромеханический автомат для бензинового двигателя будет иметь 6 ступеней, для дизеля — 7.

Дешевым Rexton точно не будет, ведь уже в начальной комплектации производитель обещает 9 подушек безопасности и комплекс современных электронных ассистентов водителю, таких как системы аварийного автоторможения и удержания автомобиля в полосе движения, без которых нельзя рассчитывать на высокий рейтинг безопасности Euro NCAP, а высокий рейтинг Рекстону нужен, так как европейский рынок для СанЙонга один из ключевых.

Наверняка появится новый Rexton, у нас классические рамные внедорожники уважают, наверное, так, как ни в одной другой стране мира.

На проходившем в середине марта Женевском автосалоне фирма SsangYong представила концептуальный семиместный переднеприводный кроссовер XAVL, который через некоторое время превратится в серийную модель.

Марка SsangYong официально вернулась на российский рынок в конце прошлого года и в настоящий момент предлагает три кроссовера — Tivoli, XLV и Actyon. Последний недавно пережил рестайлинг, но у нас пока продается в дореформенном виде.

Фото: SsangYong