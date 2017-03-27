Hellcat, да не тот: танк Buick ищет новый гараж

Первым Хэллкэтом был отнюдь не маслкар Dodge, а… Buick. Правда, отношения с соперниками он выяснял не на светофорных дуэлях, а на полях сражений в годы Второй мировой войны.

Название Hellcat вызывает совершенно определенные ассоциации — нахмуренные кругляши головной оптики, стилизованные изображения дикой кошки на передних крыльях и убойный разгон под стон механического нагнетателя, упакованного в развал блока 6,2-литровой 707-сильной «восьмерки». Между тем джиэмовцы использовали название Hellcat задолго до Fiat Chrysler Automobiles...

Тезка современного Хэллкэта был рожден в сороковые годы прошлого века вовсе не для уличных сорвиголов. То была самоходная установка M18 Hellcat, выпускавшаяся компанией Buick. Что общего между автомобилем и убийцей танков, успевшим повоевать в Европе, на Тихоокеанском театре военных действий и в ходе Корейской войны? Страна-производитель и… скорость! Экстремальная версия купе Challenger входит в реестр мощнейших маслкаров Нового Света, а во всех смыслах убийственная машина прошлого считалась одной из самых шустрых. Бензиновый девятицилиндровый двигатель Continental мощностью 350 л.с., установленный в задней части M18, позволял разгоняться до 88 км/ч. В номенклатуру вооружения входила 76,2-миллиметровая пушка M1A1 скорострельностью 4 выстрела в минуту и 12,7-миллиметровый пулемет Browning M2HB.

В общей сложности с 1943 по 1944 год Buick выпустил свыше 2500 этих монстров. Один из выживших уйдет с молотка Auctions America в мае и, как ожидается, обойдется новому владельцу в 275 000–350 000 долларов. На наш взгляд, отличное приобретение!

Боевую технику, включая подводную лодку, можно будет наблюдать в очередной части блокбастера «Форсаж». На большие экраны фильм выйдет 14 апреля 2017 года.

Фото: Auctions America