Составлен рейтинг самых обсуждаемых автобрендов в соцсетях

Февральский рейтинг представило аналитическое агентство Brand Analytics. По данным экспертов, самым популярным у пользователей стал немецкий бренд Mercedes-Benz.

Аналитическое агентство Brand Analytics впервые представило рейтинг автомобильных брендов в русскоязычных соцсетях. При его составлении специалисты анализировали обсуждаемость марки, лайки, репосты, сообщения, посвященные сравнению разных марок автомобилей и отзывы об авто.

Для расчета февральского рейтинга было обработано более 977 млн русскоязычных сообщений, опубликованных за месяц в соцсетях. Обсуждению автобрендов оказались посвящены из них чуть более 5 млн, из которых исключили спам, сообщения о продаже, ДТП и самоцитирование, и в результате осталось 2,7 млн сообщений. Этот массив провели через систему, учитывающую внимание и лояльность к бренду и вовлеченность русскоязычных пользователей соцсетей в обсуждение бренда, перевели в индексы, а их сумма и дала в итоге интегральный индекс, по которому был выстроен рейтинг.

Источниками анализа стали наиболее крупные и популярные соцмедиа: ВКонтакте, Facebook, Instagram, YouTube, Vimeo, G+, Мой Мир, МирТесен, а также форумы и сайты отзывов.

Итак, согласно рейтингу, первое место в феврале занял бренд Mercedes—Benz, совокупный индекс которого составил 227. На втором месте рейтинга оказалась еще одна германская компания — BMW с индексом 226, на третьем месте разместилась японская Toyota — 158. В пятерку самых обсуждаемых брендов также вошли Volkswagen (112) и Lada (105). Несмотря на то, что Brand Analytics обнародовала такой рейтинг впервые, в январе был составлен пилотный список, и оказалось, что в феврале Mercedes-Benz обогнал победителя январского рейтинга — BMW. Произошло это благодаря росту активности популярных Instagram и YouTube-блогеров, желающих ассоциировать себя с немецкой маркой, а также важному инфоповоду, связанному с маркой, а именно предполагаемому строительству завода немецкого автопроизводителя в Подмосковье.

Наибольшая динамика роста цитируемости наблюдается у марки Lada — c 29-го места в январе она поднялась сразу на 5-е в феврале. Аналитики связали это с вирусным распространением пользовательского видео о модели Лада Веста и стартам продаж Лады Весты в Германии — около 5% обсуждений посвящено этой новости.

Пятерку аутсайдеров рейтинга составили марки Hummer (26), Infiniti (34), Maserati (36), также Chrysler и Datsun (индекс обоих — 38).

Подводя итог рейтинга, аналитики отмечают, что автомобильная тематика обсуждается в социальных медиа в три раза чаще, чем вся российская банковская система.

Также недавно появился рейтинг моделей автомобилей, которые чаще всего используют для работы в такси в разных частях России.

Фото: ТАСС