Штраф за непропуск пешехода по-фински: 77 808 евро!

Бизнесмен Антти Аарнио-Вихури на собственной шкуре познал всю строгость финского законодательства. Он не пропустил пешехода и заплатит за это баснословный штраф.

Почти 78 000 евро — таков штраф, выписанный судом Хельсинки 77-летнему господину Аарнио-Вихури за то, что он 5 марта 2016 года не пропустил пешехода на нерегулируемом переходе. Об этом сообщает издание Ilta-Sonmat.

Поклонники автоспорта лишь усмехнутся — мол, в прошлом дедушка автогонщик, в шестидесятые выступал в состязаниях на Porsche и вот увлекся, вспомнил молодые годы. Но Антти утверждает, что у него просто не было времени затормозить. Его аргумент в суде сочли недостаточно веским и впаяли колоссальный штраф. Впрочем, для самого Аарнио-Вихури эти траты наверняка покажутся не слишком обременительными. Дело в том, что в Финляндии практикуется так называемая система «дневных штрафов», которые выписываются исходя из годового дохода нарушителя. По данным издания Forbes, состояние Антти Аарнио-Вихури оценивается в 1,8 млрд евро.

Кстати, сумма, которую вынужден заплатить наш герой, еще не самая внушительная. В 2002 году Ансси Ванйоки, бывший глава Nokia, на 25 км/ч превысил скорость в зоне с ограничением в 50 км/ч и был оштрафован на 116 000 евро.

Фото: Iltalehti

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Комментарии (8)

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Может быть отнять у местных феодалов ярлык на правление, чтобы не угнетали вверенный им народ и перейти на прямое имперское управление?
Совсем страх потеряли, людей обирают, детей отбирают.

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-1

Пешеходов надо научить переходить нерегулируемые пешеходные переходы группами. Будет правильно если один подождёт другого пешехода а то переходят по одному с интервалом 3 метра просто паровозик а ведь могли бы группой пройти и быстрее и безопаснее. Таких пешеходов легче пропустить.

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-4
Андрей

В идеальном случае: уступать пешеходу, вставшему ногой на проезжую часть. И пешеход должен понимать, для остановки потока он должен что-то пересечь. Допустим за 50 см до перехода на обочине линия: зашел — все встали, не зашел — все едут. А так или пешеход вбегает на переход с разгону или водители стоят перед пустыми переходами и ..ждут. Был как-то гололед и дорога в низину, на спуске, я подошел слишком близко (1 м) к переходу и решил подождать, когда не будет машин слева и справа, но все зачем-то начали останавливаться слева, а справа никто т.е. идти-то опасно. Но бывает, как сегодня вечером, на пешеходном встанут и звонят по мобиле — не пройдешь, не обойдешь, лужи.

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0

Надо дать дедушке российское гражданство —- пусть платит такие же штрафы у нас!

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+2
Колодочкин Михаил

у них штраф зависит от уровня материального благосостояния человека !

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0
Александр П

угу

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+1
Колодочкин Михаил

Михаил! Это же  доход в казну государства!!!

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-1
Царь Дмитрий

Вот я и хочу, чтобы государство богатело!:)

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+1