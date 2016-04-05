Штраф за непропуск пешехода по-фински: 77 808 евро!

Бизнесмен Антти Аарнио-Вихури на собственной шкуре познал всю строгость финского законодательства. Он не пропустил пешехода и заплатит за это баснословный штраф.

Почти 78 000 евро — таков штраф, выписанный судом Хельсинки 77-летнему господину Аарнио-Вихури за то, что он 5 марта 2016 года не пропустил пешехода на нерегулируемом переходе. Об этом сообщает издание Ilta-Sonmat.

Поклонники автоспорта лишь усмехнутся — мол, в прошлом дедушка автогонщик, в шестидесятые выступал в состязаниях на Porsche и вот увлекся, вспомнил молодые годы. Но Антти утверждает, что у него просто не было времени затормозить. Его аргумент в суде сочли недостаточно веским и впаяли колоссальный штраф. Впрочем, для самого Аарнио-Вихури эти траты наверняка покажутся не слишком обременительными. Дело в том, что в Финляндии практикуется так называемая система «дневных штрафов», которые выписываются исходя из годового дохода нарушителя. По данным издания Forbes, состояние Антти Аарнио-Вихури оценивается в 1,8 млрд евро.

Кстати, сумма, которую вынужден заплатить наш герой, еще не самая внушительная. В 2002 году Ансси Ванйоки, бывший глава Nokia, на 25 км/ч превысил скорость в зоне с ограничением в 50 км/ч и был оштрафован на 116 000 евро.

Суд пожизненно лишил прав «гонщицу» Мару Багдасарян и тем самым удовлетворил иск прокуратуры, которая указывала на наличие противопоказаний для управления автомобилем.

Фото: Iltalehti