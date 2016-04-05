Формула 1: Ferrari против Мерседеса

В прошедшее воскресенье в Мельбурне — уже традиционно — стартовал новый сезон Формулы 1. Итог гонки показал, что пока не только Mercedes претендует на звание фаворита года.

68-й сезон в Формуле 1 ознаменовался рядом новшеств: изменился технический регламент, и автомобили стали выглядеть иначе, чемпион 2016 года Нико Росберг оставил чемпионат, команда Manor обанкротилась, в самой Ф1 сменилось руководство.

Из всего перечисленного самое интригующее в спортивном плане заключается в регламенте. Как показали предсезонные тесты, скорость машин действительно возросла, и особенно ею удивили Ferrari, которые регулярно занимали верхние строчки протокола. Поэтому некоторый проигрыш на тренировках в Мельбурне породил сомнения: каков же расклад сил в действительности? Квалификация расставила всё по своим местам: поул-позиция у Льюиса Хэмилтона, а следом за ним Себастьян Феттель. Mercedes против Ferrari, и Ferrari уступает всего несколько десятых секунды.

Формула 1, Гран-при Австралии, Мельбурн, Даниил Квят, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон, Ferrari, Mercedes McLaren, как и в прошлом году, оказалась не так уж плоха в гонке, хотя до первых мест ей не дотянуться. Стоффель Вандорн в начале заезда жаловался на недостаток мощности двигателя. После перезагрузки электроники во время пит-стопа результаты улучшились, и он даже финишировал на 13-й позиции. Фернандо Алонсо, увы, не добрался до клетчатого флага самую малость, сойдя на 51-м круге из 57. Испанец пожаловался на поведение машины и предпочел заехать в боксы, хотя к тому моменту шел десятым.

На стартовой решетке в воскресенье расположились девятнадцать машин: в субботу Даниэль Риккьярдо (Red Bull) разбил автомобиль, а в воскресенье по дороге на старт в коробке передач возникли неисправности, и австралиец свернул в боксы. К счастью, команде удалось оживить болид, и Риккьярдо все же отправился в гонку, правда, из боксов и с отставанием на один круг. Увы, добраться до финиша ему не удалось: автомобиль остановился на 28 круге. «Мы вернулись в строй после аварии в квалификации, а затем проблемы возникли вновь, во время прогревочного круга и во время гонки. В обоих случаях машина просто останавливалась, и я не мог ничего сделать», — пояснил Даниэль.

Главным событием гонки стало сражение за победу. Его выиграла Ferrari, причем еще в первой трети гонки, проведя тактически верный пит-стоп.

Формула 1, Гран-при Австралии, Мельбурн, Даниил Квят, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон, Ferrari, Mercedes На ГП Австралии дебютировало два новичка: Лэнс Стролл (Williams) и Антонио Джовинацци (Sauber) (на фото впереди). Причем последний узнал об этом накануне уикенда — ему пришлось заменить Паскаля Верляйна, которого врачи не допустили до гонки из-за последствий травм, полученных в межсезонье. До финиша добрался лишь Джовинацци, ставший 12-м, а Стролл преодолел две трети дистанции и сошел на 44-м круге из-за проблем с тормозами.

В начале заезда Льюис Хэмилтон сохранил первую позицию, но Себастьян Феттель шел достаточно близко к британцу — скорость Ferrari оказалась не блефом. На 18-м круге Хэмилтон свернул в боксы для смены резины с ультрасофт на более жесткий софт, однако это не позволило ему вернуть лидерство. Себастьян Феттель продолжил идти в высоком темпе и, заехав на пит-стоп шестью кругами позднее, вернулся на трассу перед Максом Ферстаппеном (Red Bull) и Льюисом. Голландец сыграл своеобразную роль буфера, не дав англичанину себя пройти и тем самым приблизиться к немцу. Да и сам Феттель легко отразил атаку Ферстаппена, а затем начал отрываться от преследователей. Финишировал он впереди англичанина, с практически 10-секундной разницей.

Формула 1, Гран-при Австралии, Мельбурн, Даниил Квят, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон, Ferrari, Mercedes Льюис Хэмилтон на финише искренне поздравил Себастьяна Феттеля с победой, которую Ferrari давно не могла одержать.

Третьим, следом за Льюисом Хэмилтоном, финишировал его новый напарник Валттери Боттас (Mercedes). По признанию финна, сложнее всего было провести первую часть гонки до пит-стопа: он уступил свое третье место, комплект ультра-софт начал изнашиваться, и ему приходилось удерживать машину от скольжения, на чем терялось время. После пит-стопа ситуация заметно улучшилась: Боттас оказался позади Хэмилтона и сохранил отставание от напарника в 1,3 секунды. А преимущество финна над соотечественником — Кими Райкконеном (Ferrari) — и вовсе составило 11 секунд.

Как отметил руководитель Mercedes Тото Вольф, итальянская «конюшня» в настоящее время быстрее их машин. Новый технический директор команды Джеймс Эллисон поддержал своего босса, добавив, что борьба в сезоне, похоже, будет плотной.

Формула 1, Гран-при Австралии, Мельбурн, Даниил Квят, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон, Ferrari, Mercedes После подписания контракта с новым титульным спонсором Force India выглядит теперь так.

Россиянин Даниил Квят (Toro Rosso) стартовал и финишировал на девятой позиции. Он провел хорошую гонку, долгое время преследуя Серхио Переса (Force India). Собственно, это и была его главная цель. Как стало известно из выведенных в эфир переговоров с командным мостиком, ради возможной борьбы за седьмую позицию Карлос Сайнс, который уступал напарнику в темпе, пропустил вперед Квята. Однако на последних кругах дистанции Даниил неожиданно заехал на второй пит-стоп. Карлос Сайнс вернулся на восьмую позицию, а Квят оказался девятым.

Команда пояснила, что решение о втором пит-стопе было вынужденным — надо было подкачать воздух в пневматическую систему двигателя, иначе мотор мог выйти из строя. В Toro Rosso рассудили, что лучше набрать 6 очков, чем финишировать только одной машиной. Радует, что сам Даниил Квят выглядит на трассе вполне уверенно и подчеркивает, что лучше готов к новому сезону, чем в прошлом году.

Формула 1, Гран-при Австралии, Мельбурн, Даниил Квят, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон, Ferrari, Mercedes На машине Даниила Квята еще перед стартом гонки внештатно сработала система пожаротушения, неисправность быстро устранили.

Второй этап Формулы 1 состоится 7–9 апреля в китайском Шанхае.

Результаты Гран-при Австралии:

1. Себастьян Феттель (Ferrari) — 25 очков

2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) — 18 очков

3. Валттери Боттас (Mercedes) — 15 очков

4. Кими Райкконен (Ferrari) — 12 очков

5. Макс Ферстаппен (Red Bull) — 10 очков

6. Фелипе Масса (Williams) — 8 очков

7. Серхио Перес (Force India) — 6 очков

8. Карлос Сайнс (Toro Rosso) — 4 очка

9. Даниил Квят (Toro Rosso) — 2 очка

10. Эстебан Окон (Force India) — 1 очко

11. Нико Хюлькенберг (Renault)

12. Антонио Джовинацци (Sauber)

13. Стоффель Вандорн (McLaren)

Фернандо Алонсо (McLaren) — не финишировал

Кевин Магнуссен (Haas) — не финишировал

Лэнс Стролл (Williams) — не финишировал

Даниэль Риккьярдо (Red Bull) — не финишировал

Маркус Эрикссон (Sauber) — не финишировал

Джолион Палмер (Renault) — не финишировал

Роман Грожан (Haas) — не финишировал

Формула 1, Гран-при Австралии, Мельбурн, Даниил Квят, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон, Ferrari, Mercedes ГП Австралии: 1 место — Себастьян Феттель (Ferrari), 2 место — Льюис Хэмилтон (Mercedes), 3 место — Валттери Боттас (Mercedes).

Фото: Formula1.com, Daimler