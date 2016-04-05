Формула 1: Ferrari против Мерседеса

В прошедшее воскресенье в Мельбурне — уже традиционно — стартовал новый сезон Формулы 1. Итог гонки показал, что пока не только Mercedes претендует на звание фаворита года.

68-й сезон в Формуле 1 ознаменовался рядом новшеств: изменился технический регламент, и автомобили стали выглядеть иначе, чемпион 2016 года Нико Росберг оставил чемпионат, команда Manor обанкротилась, в самой Ф1 сменилось руководство.

Из всего перечисленного самое интригующее в спортивном плане заключается в регламенте. Как показали предсезонные тесты, скорость машин действительно возросла, и особенно ею удивили Ferrari, которые регулярно занимали верхние строчки протокола. Поэтому некоторый проигрыш на тренировках в Мельбурне породил сомнения: каков же расклад сил в действительности? Квалификация расставила всё по своим местам: поул-позиция у Льюиса Хэмилтона, а следом за ним Себастьян Феттель. Mercedes против Ferrari, и Ferrari уступает всего несколько десятых секунды.

Формула 1, Гран-при Австралии, Мельбурн, Даниил Квят, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон, Ferrari, Mercedes

Формула 1, Гран-при Австралии, Мельбурн, Даниил Квят, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон, Ferrari, MercedesMcLaren, как и в прошлом году, оказалась не так уж плоха в гонке, хотя до первых мест ей не дотянуться. Стоффель Вандорн в начале заезда жаловался на недостаток мощности двигателя. После перезагрузки электроники во время пит-стопа результаты улучшились, и он даже финишировал на 13-й позиции. Фернандо Алонсо, увы, не добрался до клетчатого флага самую малость, сойдя на 51-м круге из 57. Испанец пожаловался на поведение машины и предпочел заехать в боксы, хотя к тому моменту шел десятым.
McLaren, как и в прошлом году, оказалась не так уж плоха в гонке, хотя до первых мест ей не дотянуться. Стоффель Вандорн в начале заезда жаловался на недостаток мощности двигателя. После перезагрузки электроники во время пит-стопа результаты улучшились, и он даже финишировал на 13-й позиции. Фернандо Алонсо, увы, не добрался до клетчатого флага самую малость, сойдя на 51-м круге из 57. Испанец пожаловался на поведение машины и предпочел заехать в боксы, хотя к тому моменту шел десятым.

На стартовой решетке в воскресенье расположились девятнадцать машин: в субботу Даниэль Риккьярдо (Red Bull) разбил автомобиль, а в воскресенье по дороге на старт в коробке передач возникли неисправности, и австралиец свернул в боксы. К счастью, команде удалось оживить болид, и Риккьярдо все же отправился в гонку, правда, из боксов и с отставанием на один круг. Увы, добраться до финиша ему не удалось: автомобиль остановился на 28 круге. «Мы вернулись в строй после аварии в квалификации, а затем проблемы возникли вновь, во время прогревочного круга и во время гонки. В обоих случаях машина просто останавливалась, и я не мог ничего сделать», — пояснил Даниэль.

Главным событием гонки стало сражение за победу. Его выиграла Ferrari, причем еще в первой трети гонки, проведя тактически верный пит-стоп.

Формула 1, Гран-при Австралии, Мельбурн, Даниил Квят, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон, Ferrari, Mercedes

Формула 1, Гран-при Австралии, Мельбурн, Даниил Квят, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон, Ferrari, MercedesНа ГП Австралии дебютировало два новичка: Лэнс Стролл (Williams) и Антонио Джовинацци (Sauber) (на фото впереди). Причем последний узнал об этом накануне уикенда — ему пришлось заменить Паскаля Верляйна, которого врачи не допустили до гонки из-за последствий травм, полученных в межсезонье. До финиша добрался лишь Джовинацци, ставший 12-м, а Стролл преодолел две трети дистанции и сошел на 44-м круге из-за проблем с тормозами.
На ГП Австралии дебютировало два новичка: Лэнс Стролл (Williams) и Антонио Джовинацци (Sauber) (на фото впереди). Причем последний узнал об этом накануне уикенда — ему пришлось заменить Паскаля Верляйна, которого врачи не допустили до гонки из-за последствий травм, полученных в межсезонье. До финиша добрался лишь Джовинацци, ставший 12-м, а Стролл преодолел две трети дистанции и сошел на 44-м круге из-за проблем с тормозами.

В начале заезда Льюис Хэмилтон сохранил первую позицию, но Себастьян Феттель шел достаточно близко к британцу — скорость Ferrari оказалась не блефом. На 18-м круге Хэмилтон свернул в боксы для смены резины с ультрасофт на более жесткий софт, однако это не позволило ему вернуть лидерство. Себастьян Феттель продолжил идти в высоком темпе и, заехав на пит-стоп шестью кругами позднее, вернулся на трассу перед Максом Ферстаппеном (Red Bull) и Льюисом. Голландец сыграл своеобразную роль буфера, не дав англичанину себя пройти и тем самым приблизиться к немцу. Да и сам Феттель легко отразил атаку Ферстаппена, а затем начал отрываться от преследователей. Финишировал он впереди англичанина, с практически 10-секундной разницей.

Формула 1, Гран-при Австралии, Мельбурн, Даниил Квят, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон, Ferrari, Mercedes

Формула 1, Гран-при Австралии, Мельбурн, Даниил Квят, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон, Ferrari, MercedesЛьюис Хэмилтон на финише искренне поздравил Себастьяна Феттеля с победой, которую Ferrari давно не могла одержать.
Льюис Хэмилтон на финише искренне поздравил Себастьяна Феттеля с победой, которую Ferrari давно не могла одержать.

Третьим, следом за Льюисом Хэмилтоном, финишировал его новый напарник Валттери Боттас (Mercedes). По признанию финна, сложнее всего было провести первую часть гонки до пит-стопа: он уступил свое третье место, комплект ультра-софт начал изнашиваться, и ему приходилось удерживать машину от скольжения, на чем терялось время. После пит-стопа ситуация заметно улучшилась: Боттас оказался позади Хэмилтона и сохранил отставание от напарника в 1,3 секунды. А преимущество финна над соотечественником — Кими Райкконеном (Ferrari) — и вовсе составило 11 секунд.

Как отметил руководитель Mercedes Тото Вольф, итальянская «конюшня» в настоящее время быстрее их машин. Новый технический директор команды Джеймс Эллисон поддержал своего босса, добавив, что борьба в сезоне, похоже, будет плотной.

Формула 1, Гран-при Австралии, Мельбурн, Даниил Квят, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон, Ferrari, Mercedes

Формула 1, Гран-при Австралии, Мельбурн, Даниил Квят, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон, Ferrari, MercedesПосле подписания контракта с новым титульным спонсором Force India выглядит теперь так.
После подписания контракта с новым титульным спонсором Force India выглядит теперь так.

Россиянин Даниил Квят (Toro Rosso) стартовал и финишировал на девятой позиции. Он провел хорошую гонку, долгое время преследуя Серхио Переса (Force India). Собственно, это и была его главная цель. Как стало известно из выведенных в эфир переговоров с командным мостиком, ради возможной борьбы за седьмую позицию Карлос Сайнс, который уступал напарнику в темпе, пропустил вперед Квята. Однако на последних кругах дистанции Даниил неожиданно заехал на второй пит-стоп. Карлос Сайнс вернулся на восьмую позицию, а Квят оказался девятым.

Команда пояснила, что решение о втором пит-стопе было вынужденным — надо было подкачать воздух в пневматическую систему двигателя, иначе мотор мог выйти из строя. В Toro Rosso рассудили, что лучше набрать 6 очков, чем финишировать только одной машиной. Радует, что сам Даниил Квят выглядит на трассе вполне уверенно и подчеркивает, что лучше готов к новому сезону, чем в прошлом году.

Формула 1, Гран-при Австралии, Мельбурн, Даниил Квят, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон, Ferrari, Mercedes

Формула 1, Гран-при Австралии, Мельбурн, Даниил Квят, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон, Ferrari, MercedesНа машине Даниила Квята еще перед стартом гонки внештатно сработала система пожаротушения, неисправность быстро устранили.
На машине Даниила Квята еще перед стартом гонки внештатно сработала система пожаротушения, неисправность быстро устранили.

Второй этап Формулы 1 состоится 7–9 апреля в китайском Шанхае.

Результаты Гран-при Австралии:

1. Себастьян Феттель (Ferrari) — 25 очков

2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) — 18 очков

3. Валттери Боттас (Mercedes) — 15 очков

4. Кими Райкконен (Ferrari) — 12 очков

5. Макс Ферстаппен (Red Bull) — 10 очков

6. Фелипе Масса (Williams) — 8 очков

7. Серхио Перес (Force India) — 6 очков

8. Карлос Сайнс (Toro Rosso) — 4 очка

9. Даниил Квят (Toro Rosso) — 2 очка

10. Эстебан Окон (Force India) — 1 очко

11. Нико Хюлькенберг (Renault)

12. Антонио Джовинацци (Sauber)

13. Стоффель Вандорн (McLaren)

Фернандо Алонсо (McLaren) — не финишировал

Кевин Магнуссен (Haas) — не финишировал

Лэнс Стролл (Williams) — не финишировал

Даниэль Риккьярдо (Red Bull) — не финишировал

Маркус Эрикссон (Sauber) — не финишировал

Джолион Палмер (Renault) — не финишировал

Роман Грожан (Haas) — не финишировал

Формула 1, Гран-при Австралии, Мельбурн, Даниил Квят, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон, Ferrari, Mercedes

Формула 1, Гран-при Австралии, Мельбурн, Даниил Квят, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон, Ferrari, MercedesГП Австралии: 1 место — Себастьян Феттель (Ferrari), 2 место — Льюис Хэмилтон (Mercedes), 3 место — Валттери Боттас (Mercedes).
ГП Австралии: 1 место — Себастьян Феттель (Ferrari), 2 место — Льюис Хэмилтон (Mercedes), 3 место — Валттери Боттас (Mercedes).

Формула 1: Ferrari против Мерседеса

Фото: Formula1.com, Daimler

Формула 1: Ferrari против Мерседеса
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