Обновленный Nissan Terrano: из Индии с любовью

В Индии состоялась презентация модернизированного бюджетного внедорожника фирмы Nissan. Автомобиль получил более современный и стильный салон, линейка силовых агрегатов не изменилась.

Для индийского Terrano нынешнее обновление первое по счету, и затрагивает оно, в основном, интерьер: появились руль и щиток приборов как у модернизированного Рено Дастера, двухцветная обивка салона, откидной подлокотник на водительском кресле, мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном и навигацией, круиз-контроль, автодоводчик стеклоподъемника водительской двери, дополнительная розетка в салоне.

Есть небольшие изменения и снаружи, а именно новые зеркала заднего вида со встроенными в их корпуса указателями поворотов и электроприводами механизмов складывания. На месте бывших указателей поворота в передних крыльях теперь стоят заглушки.

Бензиновый двигатель у индийского Terrano только один — 1,6-литровый атмосферник мощностью 104 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механикой, зато есть недоступный в России 1,5-литровый турбодизель. В комбинации с 5-ступенчатой МКП он выдает максимальные 85 л.с., версия с 6-ступенчатым автоматом мощнее — 110 л.с., правда, автомат этот простейший — роботизированная механика с одним сцеплением. На российский Terrano с 2,0-литровым бензиновым мотором, напомним, ставится 4-ступенчатая гидромеханическая АКП — тоже, прямо скажем, вариант не первой свежести.

Стоит индийский Nissan Terrano от 999 тыс. до 1,42 млн рупий, или от 876 тыс. до 1,25 млн рублей в переводе по текущему курсу ЦБ РФ, то есть примерно на уровне российской машины.

Наш Terrano в ближайшее время также ожидает обновление, но в чем именно оно будет состоять, пока неизвестно.

В Китае на прошлой неделе дебютировал обновленный среднеразмерный кроссовер Nissan X-Trail.

На Женевском автосалоне этого года фирма Nissan представила обновленный компактный кроссовер Qashqai.

В следующем году на индийский рынок выйдет переведенный на бюджетную платформу В0 (такую же, как у Terrano) субкомпактный кроссовер Nissan Kicks. Существует большая вероятность того, что эта же модель будет локализована и в России.

Фото: Nissan