«Группа ГАЗ» может возродить бренд Волга

«Группа ГАЗ» планирует вернуться к производству автомобилей под маркой Волга, сообщают «Ведомости». Однако дело это дальнесрочной перспективы, такой проект только рассматривается. Со слов председателя совета директоров и совладельца «Русских машин» Зигфрида Вольфа известно, что это могли бы быть легкие коммерческие автомобили, но на какой платформе, топ-менеджер компании раскрывать не стал и ограничился сравнением с Volkswagen Caddy. Он отметил, что такие автомобили выпускаются как в грузовом варианте с двумя местами (для водителя и пассажира впереди) и цельнометаллическим кузовом, так и в пассажирском — пятиместном. Предполагается модель более компактная, чем ГАЗель.
Вольф подчеркнул, что если предприятие решится на подобный автомобиль, он будет надежным, качественным и конкурентоспособным.
Напомним также, что кроме Волги «Группе ГАЗ» принадлежат также «спящие» бренды Победа и Чайка.
Производство классических легковых Волг Горьковский автозавод завершил в 2008 году, потом был неудачный опыт производства легковых машин Volga Siber на базе модели Chrysler Sebring, но в 2010 году проект закрыли. О возобновлении производства собственно легковых автомобилей речи нет, ранее президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин подчеркивал, что это нецелесообразно, так как на поле легковых автомобилей слишком высокая конкуренция.
- Осенью прошлого года «Группа ГАЗ» заявила о своей новой экспортной стратегии — к 2020 году довести долю автомобилей, поставляемых на внешние рынки, до 50%.
- Для того чтобы оценить перспективы экспортных рынков, ГАЗ впервые принял участие в автосалоне в Ганновере.
Фото: «За рулем»