«Группа ГАЗ» может возродить бренд Волга

Правда, для легких коммерческих, а не для легковых автомобилей. Об этом рассказал председатель совета директоров и совладелец «Русских машин» Зигфрид Вольф.

«Группа ГАЗ» планирует вернуться к производству автомобилей под маркой Волга, сообщают «Ведомости». Однако дело это дальнесрочной перспективы, такой проект только рассматривается. Со слов председателя совета директоров и совладельца «Русских машин» Зигфрида Вольфа известно, что это могли бы быть легкие коммерческие автомобили, но на какой платформе, топ-менеджер компании раскрывать не стал и ограничился сравнением с Volkswagen Caddy. Он отметил, что такие автомобили выпускаются как в грузовом варианте с двумя местами (для водителя и пассажира впереди) и цельнометаллическим кузовом, так и в пассажирском — пятиместном. Предполагается модель более компактная, чем ГАЗель.

Вольф подчеркнул, что если предприятие решится на подобный автомобиль, он будет надежным, качественным и конкурентоспособным.

Напомним также, что кроме Волги «Группе ГАЗ» принадлежат также «спящие» бренды Победа и Чайка.

Производство классических легковых Волг Горьковский автозавод завершил в 2008 году, потом был неудачный опыт производства легковых машин Volga Siber на базе модели Chrysler Sebring, но в 2010 году проект закрыли. О возобновлении производства собственно легковых автомобилей речи нет, ранее президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин подчеркивал, что это нецелесообразно, так как на поле легковых автомобилей слишком высокая конкуренция.

Осенью прошлого года «Группа ГАЗ» заявила о своей новой экспортной стратегии — к 2020 году довести долю автомобилей, поставляемых на внешние рынки, до 50%.

Для того чтобы оценить перспективы экспортных рынков, ГАЗ впервые принял участие в автосалоне в Ганновере.

Фото: «За рулем»