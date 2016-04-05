Стало известно, когда в Россию приедет новый Skoda Kodiaq

Кроссовер на российском рынке будет оснащаться двумя бензиновыми и одним дизельным двигателем на выбор. Комплектаций сначала предложат две: Ambition Plus и Style Plus. Локальное производство модели запланировано на 2018 год.

Кроссовер Skoda Kodiaq обещают привезти в Россию в июне 2017 года. Сначала автомобиль будет чешской сборки, локальное производство обещают лишь в 2018 году. На нашем рынке автомобиль будет представлен в двух комплектациях — Ambition Plus и Style Plus.

Для обеих комплектаций предложат светодиодные задние фонари C-образной формы. В более продвинутой комплектации автомобиль получит еще и полностью светодиодные фары головного света (в базе они будут доступны за доплату). Покупателям предложат 13 вариантов окраски кузова — три стандартных цвета и десять оттенков с эффектом металлик, не требующих доплаты.

За доплату можно заказать третий ряд сидений, с ним Кадьяк превращается в семиместный автомобиль. Вместимость багажного отсека кроссовера в семиместном варианте составляет 233 л при разложенных сиденьях третьего ряда и 593 л при сложенных (1968 л, если сложить еще и второй ряд), а для пятиместной версии достигает 1980 л при сложенных задних креслах.

Уже в версию Ambition Plus входит обогрев лобового стекла, обогрев руля и передних сидений, центральный замок с системой бесключевого доступа. В качестве опции доступна вентиляция передних сидений и возможность электрорегулировки кресла водителя с функцией памяти. В зависимости от комплектации кроссовер оснащается передними и задними датчиками парковки либо системой автоматической парковки.

Кроме стандартных систем помощи водителю автомобиль будет оснащен системой помощи при буксировке прицепа Trailer Assist, системой контроля дистанции спереди Front Assist с функцией аварийного торможения City Emergency Brake, адаптивным круиз-контролем и ассистентами Blind Spot Detect и Rear Traffic Alert.

За доплату также предложат систему выбора режимов движения: нажимая кнопки, водитель может изменить параметры рулевого управления, коробки передач DSG, системы кондиционирования и прочих устройств в рамках режимов Comfort, Normal, Eco, Sport, Individual и Snow.

Для автомобиля предложат два бензиновых и один дизельный двигатель: 1.4 TSI мощностью 150 л.с., который сочетается с DSG-6; 2.0 TSI/ 180 л.с. с DSG-7 и 2,0-литровый дизельный мотор мощностью 150 л.с., который также агрегатируется с 7-ступенчатой DSG. Это новая для модели коробка передач, которая представляет собой модернизированную «шестиступку» с «мокрыми» пакетами сцепления.

После старта локального производства выбор комплектаций, двигателей и коробок передач будет расширен. Цены на автомобили объявят ближе к старту продаж. Предположительно (с оглядкой на конкурентов) начальная цена может варьироваться от 1 400 000 до 1 600 000 рублей.

Фото: Skoda