В законопроекте «о платном въезде» усмотрели коррупционную составляющую

В администрации президента не поддержали законопроект о платном въезде и считают, что он требует доработки.

Законопроект «Об организации дорожного движения в РФ…», который в том числе позволяет региональным властям временно ограничивать движение автомобилей по дорогам путем взимания платы, в нынешней редакции обладает «коррупциогенным потенциалом и не может быть рекомендован Госдуме к принятию во втором (основном) чтении». Об этом говорится в отзыве Государственно-правового управления (ГПУ) администрации Президента РФ, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

Так, в заключении Государственно-правового управления отмечается, что неясно, чем будут руководствоваться органы государственной власти субъектов РФ, вводя платный въезд. Раз нет четкого критерия оценки, то трудно будет сделать вывод «относительно обоснованности введения временного ограничения посредством взимания платы». Это может привести к тому, что органы государственной власти субъектов РФ получат право ограничивать движение путем взимания платы по своему усмотрению. Здесь правовое управление усматривает коррупционный потенциал. Данный пункт нуждается в дополнительном обсуждении и корректировке.

Кроме того, отмечается, что в случае принятия решения о временном ограничении движения путем взимания платы водителей обязаны проинформировать о возможности воспользоваться объездом и по закону необходимо предоставить альтернативу в виде бесплатного проезда. Однако это не учтено в представленной редакции проекта закона.

Некорректна также поправка об установлении платы за въезд в исторические районы городов. Неясно, где должен проходить альтернативный бесплатный проезд в исторический центр города, кроме того, в законодательных актах РФ нет понятия «исторический центр города». Более того, «исторический центр города» приравнивается законопроектом к «историческим поселениям», а понятие «историческое поселение» определяется законом «Об объектах культурного наследия» и установлено для регулирования отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия страны. Поэтому делать эти понятия синонимами некорректно.

Между тем законопроект был внесен Минтрансом в апреле 2016 года и прошел первое чтение в Госдуме в декабре. Казалось бы, за это время можно было бы учесть все коррупционные риски.

Поправки о возможности вводить платный въезд в исторические центры городов были внесены ко второму чтению документа в Госдуме.



Фото: Петр Ковалев/ТАСС