Пошел на принцип: владелец Ferrari отсудил крупную сумму за яму на дороге

Десять тысяч фунтов стерлингов получил в качестве компенсации за ремонт своего автомобиля британский бизнесмен Скотт Николас. Суд признал, что авария с его Ferrari 458 Spider произошла по вине дорожных служб.

В ДТП на своем итальянском спорткаре состоятельный гражданин Великобритании попал еще год назад, совершая прогулочную поездку в окрестностях городка Аффорд. На местных дорожках по весне из-за сырости и перепадов температур возникают проплешины, в одну из них и угодил мистер Николас, да так, что у машины сработала пассажирская подушка безопасности, повредились подвеска и колесо. В интервью британскому таблоиду The Daily Mirror он сообщил, что очень испугался удара и хлопка эйрбега, на мгновение потерял контроль над ситуацией и мог запросто вылететь на полосу встречного движения.

Ремонт автомобиля занял долгие три месяца и обошелся Николасу в десять тысяч фунтов стерлингов — именно эту сумму он решил взыскать с ответственных за состояние дорожного полотна в месте аварии, и суд 15 марта сего года удовлетворил его ходатайство. Автовладелец отметил, что для него важен не размер суммы, а принцип — дескать, да, человек он состоятельный, в его гараже есть еще McLaren, Porsche и Range Rover, но он очень обеспокоен безопасностью на дорогах и как добропорядочный налогоплательщик, который только за Ferrari вносит ежегодно в казну 800 фунтов стерлингов дорожного налога, в праве ожидать от властей надлежащего исполнения своих обязанностей по оперативному латанию асфальта, чтобы автолюбители не попадали в аварии. Отсуженные деньги, кстати, мистер Николас положил не в карман, а направил в благотворительный фонд помощи пострадавшим во время дорожно-транспортных происшествий.

Британские автолюбители вообще привыкли бороться за свои права: в феврале, например, стало известно о том, что группа местных владельцев пикапов Nissan Navara потребовала у производителя объявить официальную отзывную кампанию в связи с сильной коррозией рам, ставшей причиной разрушения десятков автомобилей.

В России тем временем недавно заработал государственный сайт «Убитые дороги», где каждый желающий может пожаловаться на обнаруженные в своем регионе ямы, проплешины и другие дефекты асфальта или вовсе на отсутствие оного.

Фото: Ferrari