Без компромиссов: Land Rover Discovery окончательно покинет цивилизацию

Подразделение SVO, входящее в состав Jaguar Land Rover и сфокусированное на разработке спецмодификаций серийных машин, выпустит экстремальную оффроудную версию нового Discovery.

Слухи о хардкорном Диско с заводским тюнингом ходили давно, еще до официальной премьеры внедорожника пятого поколения. Проект не забыт и фактически подтвержден боссом SVO Джоном Эдвардсом.

Представитель подразделения немало заинтриговал емким описанием внедорожника. «Я не могу сказать вам, какой будет SV-версия, но мне видится нечто среднее между покорителем ралли-рейда „Париж-Дакар“ и машиной для Camel Trophy», — поделился он своими соображениями в беседе с изданием Auto Express. Скорее всего, «проходимца» с вероятным индексом SVX — в честь юбилейной версии Defender 2008 года — разрабатывают на основе модификации с топовым 3,0-литровым турбодизелем (258 л.с. и 600 Нм). К слову, она же была выбрана в качестве базиса спецверсии Discovery Project Hero, разработанной для австрийского Красного Креста. Супер-Диско, вероятно, получит салон с обивкой из износостойких материалов, другие бамперы и элементы защиты нижнего периметра кузова. Но какие изменения претерпит начинка? Инженерам придется постараться, дабы расширить ее потенциал: модель пятой генерации хоть и выглядит прилизанным безрамным кроссовером, но на деле является серьезным внедорожником с понижающей передачей (вместе с ней идет трансмиссия с симметричным дифференциалом, блокируемым многодисковой муфтой), подвеской с полуметровыми ходами и полным набором вспомогательных электронных ассистентов.

Сроки появления? SVO намерено каждый год демонстрировать по новинке в течение следующих трех-четырех лет. Так что, быть может, экстремальный Discovery выкатится до конца нынешнего года.

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Фото: Land Rover