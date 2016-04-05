Peugeot 3008: неизбежность полного привода

Компания Peugeot подтвердила, что компактный паркетник 3008, ныне предлагаемый в моноприводном формате, обретет гибридную силовую установку с электромотором на задней оси и совокупной мощностью около 300 л.с.

К большому сожалению, у PSA Peugeot Citroen пока что нет «горячих» хэтчбеков с полным приводом и мощностью в три сотни «лошадей», способных тягаться со спорткарами вроде Volkswagen Golf R. Но это пока! В конце прошлого года просочились сведения о возможности запуска в производство суперхэтчбека по мотивам концепта 308 R Hybrid. Кроме того, прорыв намечается и на кроссоверном фронте.

Лоран Бланше, директор по продукту, подтвердил намерение производителя запустить полноприводную plug-in гибридную версию паркетника 3008 и расщедрился на подробности об автомобиле. Итак, готовящийся SUV не только будет лишен недостатка нынешних модификаций — далеко не все пользователи в восторге от их переднеприводности, — но и задаст трепку перспективному SEAT Ateca Cupra. Силовая установка включит в себя заслуженную и бессменную «турбочетверку» объемом 1,6 л и электрический двигатель, вращающий колеса задней оси. Совокупная мощность составит в районе 300 л.с., и это не надежды или фантазии, а слова месье Бланше. Боезапас позволит разгоняться до сотни в пределах 6 с и достигать скоростей около 240 км/ч. Старт продаж — в 2019 году. Что интересно и даже немного неожиданно, так это решение производителя назвать эту версию не GTi, а как-то иначе.

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Фото: Peugeot