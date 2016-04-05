Кувырок на монстр-траке: доказано «ученым-психопатом»

Шоу «бигфутов» явление своеобразное, но невероятно зрелищное. Гиганты крутятся на арене, прыгают, как игрушечные машинки, оглушая зрителей чудовищным ревом сверхмощных двигателей, заваливаются на бок, но не переворачиваются, а иногда исполняют сумасшедшие трюки.
Так, в финале соревнований Monster Jam трак по прозвищу The Mad Scientist («Сумасшедший ученый»), стилизованный под Cadillac Escalade второго поколения, взорвал зрительный зал первым в истории кувырком вперед. Еще бы, ведь «фронтфлип» привычнее видеть в исполнении мотофристайлеров! На первый взгляд может показаться, что трюк получился случайно, но пилот трака Ли О’Доннел утверждает — фокус был точно рассчитан. Гонщик поставил чудище с 8,8-литровым двигателем мощностью 1500 л.с. на задние колеса, дав ему оттолкнуться от трамплина. И хотя заезд закончился аварией, О’Доннел стал победителем в номинации Freestyle.
А как же бэкфлип, спросите вы. Подобный трюк уже давно опробован и, кстати, фигурирует на видео. Впервые его исполнил монстр Grave Digger («Копатель могил») в 2011 году.
- Как и любые автоспортивные соревнования, заезды монстр-траков потенциально опасны для зрителей. Подтверждение тому — авария 2013 года, в которой восемь человек погибли и 47 были ранены.
- Первая в мире «бочка» на пикапе была исполнена в 2011 году. Правда, не на монстр-траке, а на гоночном снаряде для состязания Baja 1000.
Фото, видео: youtube