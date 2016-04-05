Кувырок на монстр-траке: доказано «ученым-психопатом»

Монстр-трак The Mad Scientist мощностью 1500 л.с. исполнил небывалый трюк — кувырок вперед. Зрелище сногсшибательное!

Шоу «бигфутов» явление своеобразное, но невероятно зрелищное. Гиганты крутятся на арене, прыгают, как игрушечные машинки, оглушая зрителей чудовищным ревом сверхмощных двигателей, заваливаются на бок, но не переворачиваются, а иногда исполняют сумасшедшие трюки.

Так, в финале соревнований Monster Jam трак по прозвищу The Mad Scientist («Сумасшедший ученый»), стилизованный под Cadillac Escalade второго поколения, взорвал зрительный зал первым в истории кувырком вперед. Еще бы, ведь «фронтфлип» привычнее видеть в исполнении мотофристайлеров! На первый взгляд может показаться, что трюк получился случайно, но пилот трака Ли О’Доннел утверждает — фокус был точно рассчитан. Гонщик поставил чудище с 8,8-литровым двигателем мощностью 1500 л.с. на задние колеса, дав ему оттолкнуться от трамплина. И хотя заезд закончился аварией, О’Доннел стал победителем в номинации Freestyle.

А как же бэкфлип, спросите вы. Подобный трюк уже давно опробован и, кстати, фигурирует на видео. Впервые его исполнил монстр Grave Digger («Копатель могил») в 2011 году.

Как и любые автоспортивные соревнования, заезды монстр-траков потенциально опасны для зрителей. Подтверждение тому — авария 2013 года, в которой восемь человек погибли и 47 были ранены.

Первая в мире «бочка» на пикапе была исполнена в 2011 году. Правда, не на монстр-траке, а на гоночном снаряде для состязания Baja 1000.

Фото, видео: youtube