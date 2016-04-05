Пепел Lamborghini: продается за символическую сумму

Предприимчивый американец решил найти нового владельца для своего Lamborghini Huracan. Вернее, для того, что от него осталось.

На сайте Iaai.com продается Lamborghini Huracan. На первый взгляд в этом нет ничего необычного, но лишь до тех пор, пока не ознакомишься с фотографиями. Автомобиль сгорел полностью, от него фактически ничего не осталось. Казалось бы, что можно сделать с этой грудой останков, как не вывезти их на ближайшую свалку? Но владелец несколько другого мнения и продает бывший автомобиль за 5 долларов. Полагаем, искать желающего он будет до скончания времен. Пепел Lamborghini: продается за символическую сумму Недавно мы рассказывали о курьезной аварии с участием Lamborghini Huracan, произошедшей в Китае. Правда, тот автомобиль пострадал гораздо меньше.

В конце прошлого года некий владелец разбитой Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio выставил ее на продажу за 50 000 евро.

Фото: Iaai