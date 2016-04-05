Дизельный Mitsubishi Pajero Sport: цены и комплектации

Продажи в России дизельной версии Mitsubishi Pajero Sport третьего поколения стартуют 1 апреля этого года. Комплектаций автомобиля с таким мотором будет четыре, цены начинаются с отметки 2 399 000 рублей.

Mitsubishi Pajero Sport
Mitsubishi Pajero Sport

Mitsubishi > Pajero Sport

Дизельный Mitsubishi Pajero Sport будет доступен у российских официальных дилеров в четырех комплектациях. В начальной Invite 6MT автомобиль обойдется в 2 399 000 рублей. За эти деньги внедорожник оснащен системой активной безопасности — ABS с Brake Assist и EBD, системой курсовой устойчивости, стабилизации прицепа, помощи при старте в гору, электроприводом и обогревом зеркал, 7 подушками безопасности, передними противотуманными фарами, рулевым колесом с кожаной отделкой и кнопками управления круиз-контролем и аудиосистемой, подогревом передних сидений, рейлингами на крыше, легкосплавными 18-дюймовыми колесными дисками и системой экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС.

Pajero Sport в более продвинутой комплектации Intense с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач обойдется уже в 2 649 990 рублей, а в версии Instyle 8AT — в 2 849 990 рублей.

За топовую Ultimate 8AT попросят 3 049 990 рублей, в этой комплектации автомобиль дополнен (относительно предыдущей Instyle) индикатором мониторинга слепых зон в боковых зеркалах, системами смягчения последствий лобового столкновения и предотвращения столкновений при парковке, камерой кругового обзора, датчиками парковки, вместо шести в этой версии восемь динамиков и мультимедийная система с функцией интеграции смартфона.

  • Автомобиль также продается в России с бензиновым 3,0-литровым мотором и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Для внедорожника с этим мотором доступно две версии — Instyle и Ultimate по цене 2 799 990 и 2 999 990 руб. соответственно.
  • Среди конкурентов Mitsubishi Pajero Sport наш автор увидел внедорожники Toyota Land Cruiser Prado, Haval H9, Kia Mohave, Jeep Wrangler и Chevrolet Tahoe.

Фото: Mitsubishi

Дизельный Mitsubishi Pajero Sport: цены и комплектации
Дизельный Mitsubishi Pajero Sport: цены и комплектации
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Отзывы о Mitsubishi Pajero Sport

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Комментарии (3)

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Дизайн задних фонарей это ужас.
А дизель для внедорожника это хорошо.

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Вопрос автору статьи... 20 марта вышла ваша статья «Mitsubishi Pajero Sport будет оснащаться дизельным мотором»... внимание вопрос: а что нового вы написали в этой? или это такой способ выдачи информации — одно и тоже с небольшой (т.е очень маленькой ) разницей? Вы даже картинки не потрудились новые поставить.
Хоть заминусуйтесь, но так дело не пойдет...

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+4
Рыжий Леонид

Не стреляйте в музыканта,он играет как может.
То ли ещё будет.

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