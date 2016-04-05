Обновленный Soueast V5: попурри в японском стиле

Китайская компания Soueast Motor представила обновленный компактный седан V5. Узлы и агрегаты у него от Mitsubishi, а дизайн подсмотрен у Subaru.

Японская Mitsubishi Motors является одним из акционеров Soueast Motor, поэтому двигатели Mitsubishi китайцы используют вполне легально, а вот дизайн у Subaru позаимствован, так сказать, в одностороннем порядке: младший седан Soueast V3 напоминает Импрезу второго поколения, старший Soueast V5 — современный Legacy, причем после рестайлинга китайской машины сходство с «японцем» только усилилось, хотя по габаритам V5 заметно компактнее предмета подражания: длина — 4578 мм, ширина — 1775 мм, высота — 1480 мм, колесная база — 2615 мм.

В салоне появились ковшеобразные передние кресла с интегральными подголовниками, а передняя панель (ее архитектура, что характерно, подсмотрена у BMW) получила отделку под мрамор.

Линейка силовых агрегатов не изменилась: Soueast V5 по-прежнему оснащается бензиновыми двигателями Mitsubishi объемом 1,5 л, атмосферный выдает 120 л.с., наддувный — 150 л.с. Первому в пару по умолчанию положена 5-ступенчатая механика, второму — 6-ступенчатая, в виде опции для обоих моторов предлагается вариатор.

Цены на обновленную машину пока не объявлены, но если они и изменятся, то несильно: сейчас базовая версия стоит всего 71 900 юаней — это 596 тысяч рублей по текущему курсу ЦБ РФ. За топ-версию с турбомотором и вариатором китайские дилеры просят всего 105 900 юаней (878 тысяч рублей). Довольно привлекательно с учетом того, что ходовая часть тоже совершенно легально позаимствована у Mitsubishi, задняя подвеска — независимая многорычажная, управляться Soueast V5 должен неплохо.

В ноябре на автосалоне в Гуанчжоу дебютировал субкомпактный переднеприводный пакретник Soueast DX3. Дизайн у него вполне самобытный, так как занималось им итальянское ателье Pininfarina.

Фото: Soueast