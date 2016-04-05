РСА подсчитал убытки страховщиков ОСАГО по договорам 2016 года

Они должны составить 3,6 млрд рублей, сообщил президент РСА Игорь Юргенс. Также он отмечает, что ошибочно считать прибыль в страховании методом вычитания из объема премий за определенный год объем выплат за этот же год и напоминает о «догоняющих» убытках и резервном фонде.

Российский союз автостраховщиков дал прогноз финансового результата деятельности страховщиков ОСАГО по договорам, заключенным в 2016 году. Он составлен на основе анализа данных за 9 месяцев 2016 года.

«По нашим расчетам, страховщики ОСАГО в целом по тем договорам, которые были заключены в 2016 году и выплаты по которым прекратятся лишь через несколько лет, получат убыток в размере 3,6 млрд рублей. В очередной раз подтверждается факт того, что ОСАГО находится в кризисе и этот вид бизнеса убыточен для компаний», — сообщил президент РСА Игорь Юргенс.

Страховщики напоминают, что некорректно вычислять финансовый результат в страховании, вычитая из объема премий за определенный год объем выплат за этот же год, потому что за выплатами по убыткам договора можно обращаться от одного года до трех лет. Например, договор был заключен 31 декабря 2016 года, а за урегулированием убытка пострадавший может прийти 31 декабря 2019 года, оплата же по нему произойдет уже в 2020 году.

Выплаты по договорам 2016 года начались как в самом 2016 году, так и продолжатся в 2017, 2018, 2019, 2020 годах. Основная масса выплат в этом случае придется на 2017 год.

По данным РСА, в 2016 году было оплачено 24% убытков на 42,5 млрд рублей, в 2017 году ожидается оплата 59% убытков на сумму 104,6 млрд рублей, в 2018 году — 13% на 23 млрд рублей, в 2019 году — 3% на 5,3 млрд рублей, в 2020 году — 1% на 1,8 млрд рублей. Выплаты по жизни и здоровью составят 2 млрд рублей. Расходы на ведение дел страховыми компаниями и резервы компенсационных выплат составляют 23%, в отношении договоров 2016 года эта сумма составляет 52,4 млрд рублей.

Все это выливается в 231,6 млрд рублей, а в целом за 2016 год было собрано 228 млрд рублей. Таким образом, убыток по этому виду страхования составит 3,6 млрд рублей.

  • Кстати, сегодня президент подписал закон о натуральных выплатах в ОСАГО. Это значит, что при наступлении страхового случая потерпевший обращается в свою страховую компанию и получает направление на ремонт своего автомобиля. В законе прописано несколько исключений, когда возможна денежная компенсация.
  • Чтобы минимизировать убытки и при этом не повышать тарифы ОСАГО, РСА предложил ввести франшизу, то есть при незначительном убытке, скажем, в 10–15 тыс. руб., виновник аварии должен будет заплатить эти деньги из своего кармана.

Фото: Елена Редькина/«За рулем»

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Комментарии (8)

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Езжу с получения прав ( 1992 г.) , Сменил 7 машин (иногда, как сейчас владел двумя одновременно) ни разу не обращался по ОСАГО, какого члена я должен оплачивать эту мифическую услугу. Везде платят деньги за сервис, а не за [у нас не ругаются] об убытках, во всех странах что-то случилось, машину бросил, за тебя все зделали и оформили именно в рамках ОСАГО.

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-1

Какие, нафигъ, убытки?!
Эта легенда сломалась, несите другую.
Центробанк показывает прибыль, многомиллиардную.

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+1

Уточек надо же содержать ?

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-1

«ошибочно считать прибыль в страховании методом вычитания из объема премий за определенный год объем выплат за этот же год» написано в заголовке статьи.
А вот тут, опять же в заголовке именно этим и занимаются:
https://www.zr.ru/content/news/905667-rsa-vyplaty-po-osago-v-yanvare/
При этом убытки считают не за год, а вобще за месяц!

Все это ОСАГО одино сплошное воровство и надувательство! Никакая реклама его не спасет! Вранье все!

Кто успел прочитать запомните, а лучше копируйте, потому как редактор отдела новостей хорошо умеет редактировать комментарии, оставляя только «удобные» мнения. Уже не раз замечены на этом — противно становится от таких вот «журналистов»

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+2

«Например, договор был заключен 31 декабря 2016 года, а за урегулированием убытка пострадавший может прийти 31 декабря 2019 года»
________________

И сколько приходит таких? 1% то хоть наберется?
В общем, надоели уже страховщики со своим враньем и нытьем.

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+3

«По данным РСА, в 2016 году было оплачено 24% убытков на 42,5 млрд рублей, в 2017 году ожидается оплата 59% убытков на сумму 104,6 млрд рублей, в 2018 году — 13% на 23 млрд рублей, в 2019 году — 3% на 5,3 млрд рублей, в 2020 году — 1% на 1,8 млрд рублей. » — интересно считает товарищ Юргенс, значит убытки он прогнозирует на 3 года вперед, а будут они или нет еще вилами по воде. Кроме того он почему-то умалчивает, что например деньги собранные в 2016 году будут находиться в распоряжении страховщиков аж до 2020 года и естественно будут приносить прибыль, даже просто находясь на банковских депозитах. Ах какие бедные несчастные страховщики, давайте их пожалеем. Сами с выплатами затягивают, а потом убытки себе выдумывают. Страховка на год, если страховая оперативно выплачивает компенсацию после ДТП, то как выплата может произойти через 3 года???

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+4

Предлагаю избавить страховые от убытков раз и навсегда! Отменить ОСАГО или сделать его добровольным! Достало уже это нытьё про убытки. Неужели они и в правду верят, что народ ведётся на эту лапшу? Саботаж ОСАГО неизбежен!!!

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+2

Ни о чём, кроме крайней неэффективности и воровства, это не говорит. Вот, к примеру, про ОСАГО от эстонского знакомого:
...посмотрел в онлайновых калькуляторах разных наших страховых, что предлагают на мою машину —
минимально нашёл тут, 93.29 евро:
ссылка... 
чуть дороже тут, 95.41 евро:
ссылка... 
(там просто номер машины вводишь, 248BRR, у них все данные для расчёта вроде как есть в базах).
Но попалось и 105.32 евро в одном месте.
Это цена на год при разовом платеже и при покупке онлайн.
Покупка в конторе будет дороже, и с оплатой ежемесячно тоже дороже —
где-то около 125 евро на год обойдётся.

А минимальные суммы предельного покрытия прописаны в законе,
1.2 миллиона евро по материальному ущербу и 5.6 миллиона — в случае ущерба жизни и здоровью.
В договоре может быть и большее максимальное покрытие, но меньше быть не может,
или если вовсе не указано — то считается, что действует покрытие по закону.
ссылка... 
Параграф, где "1 200 000 eurot" и "5 600 000 eurot".

Сравниваем...

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+6