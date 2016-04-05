РСА подсчитал убытки страховщиков ОСАГО по договорам 2016 года

Они должны составить 3,6 млрд рублей, сообщил президент РСА Игорь Юргенс. Также он отмечает, что ошибочно считать прибыль в страховании методом вычитания из объема премий за определенный год объем выплат за этот же год и напоминает о «догоняющих» убытках и резервном фонде.

Российский союз автостраховщиков дал прогноз финансового результата деятельности страховщиков ОСАГО по договорам, заключенным в 2016 году. Он составлен на основе анализа данных за 9 месяцев 2016 года.

«По нашим расчетам, страховщики ОСАГО в целом по тем договорам, которые были заключены в 2016 году и выплаты по которым прекратятся лишь через несколько лет, получат убыток в размере 3,6 млрд рублей. В очередной раз подтверждается факт того, что ОСАГО находится в кризисе и этот вид бизнеса убыточен для компаний», — сообщил президент РСА Игорь Юргенс.

Страховщики напоминают, что некорректно вычислять финансовый результат в страховании, вычитая из объема премий за определенный год объем выплат за этот же год, потому что за выплатами по убыткам договора можно обращаться от одного года до трех лет. Например, договор был заключен 31 декабря 2016 года, а за урегулированием убытка пострадавший может прийти 31 декабря 2019 года, оплата же по нему произойдет уже в 2020 году.

Выплаты по договорам 2016 года начались как в самом 2016 году, так и продолжатся в 2017, 2018, 2019, 2020 годах. Основная масса выплат в этом случае придется на 2017 год.

По данным РСА, в 2016 году было оплачено 24% убытков на 42,5 млрд рублей, в 2017 году ожидается оплата 59% убытков на сумму 104,6 млрд рублей, в 2018 году — 13% на 23 млрд рублей, в 2019 году — 3% на 5,3 млрд рублей, в 2020 году — 1% на 1,8 млрд рублей. Выплаты по жизни и здоровью составят 2 млрд рублей. Расходы на ведение дел страховыми компаниями и резервы компенсационных выплат составляют 23%, в отношении договоров 2016 года эта сумма составляет 52,4 млрд рублей.

Все это выливается в 231,6 млрд рублей, а в целом за 2016 год было собрано 228 млрд рублей. Таким образом, убыток по этому виду страхования составит 3,6 млрд рублей.

Кстати, сегодня президент подписал закон о натуральных выплатах в ОСАГО. Это значит, что при наступлении страхового случая потерпевший обращается в свою страховую компанию и получает направление на ремонт своего автомобиля. В законе прописано несколько исключений, когда возможна денежная компенсация.

Чтобы минимизировать убытки и при этом не повышать тарифы ОСАГО, РСА предложил ввести франшизу, то есть при незначительном убытке, скажем, в 10–15 тыс. руб., виновник аварии должен будет заплатить эти деньги из своего кармана.

Фото: Елена Редькина/«За рулем»