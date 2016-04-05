Тайский пассаж: кроссовер Honda CR-V обзавелся третьим рядом кресел

На автосалоне в Бангкоке дебютировал семиместный вариант японского кроссовера пятого поколения. Установка галерки не потребовала удлинения кузова.

Семиместный CR-V предназначен отнюдь не только для Тайланда: автомобили местной сборки (в том числе в виде машинокомплектов) в количестве 75 тысяч штук в год будут экспортироваться в другие страны, но в какие именно, представители «Хонды» пока не сообщили.

Третий ряд кресел удалось установить без удлинения колесной базы и увеличения заднего свеса кузова, но комфортно на галерке будет лишь невысоким пассажирам. Пространство для ног, впрочем, можно увеличить, если сдвинуть на несколько сантиметров вперед сиденья второго ряда.

Кроссовер для тайского рынка будет оснащаться двумя силовыми агрегатами на выбор. Первый — это 2,4-литровая атмосферная «четверка» мощностью 173 л.с., состыкованная с вариатором. Второй представляет собой дуэт из 1,6-литрового турбодизеля (160 л.с.) и 9-ступенчатого автомата. Обе модификации можно выбрать как с передним, так и с полным приводом. Любопытно, что селектор автомата выполнен не в виде традиционной «кочерки», а в виде набора кнопок — так же как у флагманского кроссовера Honda Pilot и премиального спорткара Acura NSX.

Honda CR-V пятого поколения была впервые представлена осенью прошлого года в США, в России новый японский кроссовер появится летом.

В марте в Китае дебютировал купеобразный кроссовер Honda UR-V.

В начале года на автосалоне в Детройте фирма Honda показала минивэн Odyssey пятого поколения.

Фото: Honda