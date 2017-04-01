Из-за ошибки программирования автомобили получилось открыть с помощью... телефона

По Сети бродят байки о том, как открыть запертую машину, если брелок потерялся, а запасной находится где-то дома — за многие километры. Надо, мол, позвонить домой и попросить жену поднести запасной брелочек к трубке и нажать на его кнопочку. Если незадачливый владелец при этом поднесет свой мобильник к двери машины, то замок… откроется!

Конечно же, это чепуха: никакой телефон не может, да и не должен передавать высокочастотные сигналы. Но… но в ходе очередной проверки угоностойкости, организованной немецким клубом ADAC, совершенно неожиданно выяснилось, что один из подопытных автомобилей удалось открыть как раз указанным способом! Все началось с того, что в обеденный перерыв два эксперта решили ради смеха проверить правдивость байки, после чего всю программу испытаний срочно пришлось пересмотреть.

Ошарашенные специалисты многократно повторили эксперимент. Выявилась забавная закономерность: все четыре провалившихся автомобиля одного, кстати, очень популярного немецкого бренда были 2016 года выпуска, в то время как более старые машины никак не отреагировали на подобное обращение.

Инженеры ADAC предполагают, что виноваты исключительно системы бесключевого доступа последнего поколения. По всей видимости, кодовая посылка брелоков содержит низкочастотную составляющую, а приемник внутри автомобиля, в свою очередь, реагирует именно на нее, а вовсе не на высокочастотный набор импульсов. Кстати, такое явление, называемое сall-effect, часто наблюдается в бытовых компьютерах, когда их динамики вдруг начинают верещать за пару секунд до того, как на расположенный рядом смартфон приходит сигнал вызова.

О реакции автопроизводителя пока ничего не известно.

Какие опасности грозят пользователям автомобилей, подключенных к интернету, и как защитить свою машину, разбирался наш автор.

Чем плох бесключевой запуск двигателя? Ответ на этот вопрос вы получите в материале «Угнать за 60 секунд».



Фото: ADAC