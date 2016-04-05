На региональные дороги выделили 30 млрд рублей из федерального фонда

В результате поступлений от «Платона» в бюджете высвободятся средства, которые можно будет истратить на ремонт региональных дорог, находящихся сейчас далеко не в таком хорошем состоянии, как федеральные, отмечают в Росавтодоре.

Из госбюджета в 2017 году выделено 30 млрд рублей по программе «Безопасные и качественные дороги» на ремонт трасс в крупных городских агломерациях страны (город с пригородами), сообщает сегодня Росавтодор. На эти средства более половины дорог сразу 38 агломераций будут приведены в нормативное состояние, сейчас только 42,7% из них соответствуют норме. Всего за счет средств Федерального дорожного фонда планируется отремонтировать 4,5 тыс. километров региональных дорог.

Как говорится в сообщении ведомства, деньги удалось выделить благодаря регулярно поступающим в Федеральный дорожный фонд средствам от работы системы «Платон». Эти деньги позволяют предоставлять регионам дополнительную финансовую поддержку без сокращения темпов развития федеральных трасс.

Дороги отремонтируют в Астраханской, Барнаульской, Владивостокской, Волгоградской, Воронежской, Екатеринбургской, Ижевской, Иркутской, Казанской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Краснодарской, Красноярской, Липецкой, Махачкалинской, Набережночелнинской, Нижегородской, Новокузнецкой, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Пермской, Ростовской, Рязанской, Самарско-Тольяттинской, Саратовской, Томской, Тульской, Тюменской, Улан-Удэнской, Ульяновской, Уфимской, Хабаровской, Чебоксарской, Челябинской и Ярославской городских агломерациях.

Соглашения о предоставлении трансфертов Росавтодор уже заключил со всеми этими субъектами. Однако данная программа предполагает не простое выделение денег, а софинансирование, то есть каждый вложенный из Федерального дорожного фонда рубль будет удвоен из регионального бюджета, а в отдельных случаях средства региона даже превысят господдержку. В результате на ремонт дорог в крупных городских агломерациях будет потрачено около 63 млрд рублей.

Недавно глава Минтранса Максим Соколов рассказал журналистам, что в 2017 году с помощью «Платона» власти надеются собрать порядка 23 млрд рублей. В результате поступлений этих денег в бюджете высвободятся средства на ремонт региональных дорог, которые сейчас далеко не в таком хорошем состоянии, как федеральные.

Федеральное дорожное агентство разрабатывает меры, направленные на увеличение межремонтного срока службы федеральных дорог до 12 лет по текущему ремонту и до 24 лет — по капитальному.



Фото: Евгений Асташенков/ТАСС