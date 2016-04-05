В США можно будет посмотреть кино и выпить пива за рулем винтажных машин

Летом следующего года в Нашвилле, штат Теннесси, заработает кинотеатр August Moon Drive-In, выполненный в стиле 60-х. Посетителям предложат целый комплекс развлечений, главным из которых будут киносеансы с местами в классических автомобилях.

Когда-то автомобильные кинотеатры были очень популярны в Америке: большое поле с экраном имелось чуть ли не в каждом городе, на него мог приехать любой желающий, получить за небольшую плату «шнурок» с динамиком и наслаждаться зрелищем. Существуют автомобильные кинотеатры и сегодня, но современная публика больше предпочитает теплые и комфортные залы IMAX при торговых центрах. Бизнесмен Майкл Каунтс намерен переосмыслить идею кино на колесах и уже летом 2018 года откроет в Нашвилле автомобильный кинотеатр нового поколения под названием August Moon Drive-In.

Заведение будет выполнено в стилистике 60-х (неон, винил, картинки в стиле пин-ап), но при этом предложит гостям современный уровень комфорта. Весь комплекс будет накрыт куполом с нарисованными на нем небом и звездами, так что сеанс состоится при любой погоде. Вокруг зоны просмотра планируется обустроить зеленый периметр с деревьями, качелями и прогулочными дорожками. В ресторанном дворике можно будет приобрести разнообразные закуски и напитки, в том числе алкогольные, ведь водить машину в данном случае совсем необязательно. На площадке перед экраном создатели кинотеатра планируют разместить порядка пятидесяти винтажных автомобилей, подобранных и расставленных так, чтобы не загораживать обзор сидящим в них зрителям.

Бюджет у проекта по меркам российских девелоперов совсем скромный — всего 10 миллионов долларов, а стало быть в автопарке кинотеатра будут сравнительно доступные и массовые автомобили. В сущности, машины могут быть даже не на ходу, главное, чтобы выглядели они привлекательно и зрителям сразу же хотелось в них погрузиться. Цены на билеты обещают божеские: от 8 до 20 долларов в зависимости от времени сеанса, модели автомобиля и расположения его перед экраном.

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Фото: project13.com, AMDI