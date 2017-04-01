АВТОВАЗ и УАЗ создают альянс

Ведущие российские производители легковых автомобилей начинают стратегическое партнерство.

Как нам стало известно из достоверного источника, АВТОВАЗ и УАЗ готовятся к вступлению в альянс, основными целями которого станут разработка новых платформ и моделей автомобилей, а также унификация и удешевление производства за счет сокращения номенклатуры комплектующих.

Опыт сотрудничества у российских автопроизводителей с берегов Волги уже был. Так, кузов для модели 3160, которая позже трансформировалась в УАЗ Патриот, разрабатывали тольяттинские специалисты. До сих пор марки занимают разные ниши и не конкурируют. Некой альтернативой Патриоту можно считать только модель 2123, но она давно выпускается и продается как Chevrolet.

Главы компаний, Вадим Швецов и Николя Мор, первый раз встречались еще прошлым летом, на совещании, посвященном стратегии развития российского автопрома до 2025 года — тогда, видимо, и возникли мысли о сотрудничестве. Кто конкретно является автором этой революционной идеи, не известно, однако понятно, что Мор, в прошлом году пришедший на смену Бу Андерссону, стремится всеми возможными способами сократить издержки АВТОВАЗа и заинтересован в больших объемах экспорта. В том же направлении планирует развитие УАЗа и Вадим Швецов, генеральный директор ПАО «Соллерс».

Что конкретно такой альянс может дать нашим автопроизводителям и потребителям? АВТОВАЗу — большие рамные внедорожник и пикап, которых в производственной гамме тольяттинского завода пока еще не было, а УАЗу — технологии для производства кроссовера с несущим кузовом, о котором в Ульяновске давно мечтают.

Фото: 1apr.com

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Комментарии (8)

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Илья, классный розыгрыш!!! Если честно, я купился!!! Спасибо за шутку!

«Фото: 1apr.cоm»

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0

Первое апреля стопудоф — серьёзной информации сегодня х..р где найдёшь:)

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0

ВУАЗ? УВАЗ!
И ведь возьмут же друг от друга только самое лучшее:
ВАЗики начнут уплотнителями протекать и электрикой глючить, а УАЗы скрипеть подвеской и выть КПП:)

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-11
Каплан Илья

Опять Илюшка со своей жoпoболью. Неужели ты настолько одинок, что вечером субботы тебе заняться нечем, кроме как [у нас не ругаются] в каментах? Шел бы в клуб какой, познакомился....хотя кому ты нужен.

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+1

У минусаторов сегодня праздник )))))
Поздравляю!

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-5
Слава

Ещё бы — ТАЗ и УАЗ в одной статье:)))

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0

1 апреля...такое первое...надоели все петросянить.

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+2
=) Добряк

Дак, может, решили вместе нас «обувать»!

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-9