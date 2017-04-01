АВТОВАЗ и УАЗ создают альянс

Ведущие российские производители легковых автомобилей начинают стратегическое партнерство.

Как нам стало известно из достоверного источника, АВТОВАЗ и УАЗ готовятся к вступлению в альянс, основными целями которого станут разработка новых платформ и моделей автомобилей, а также унификация и удешевление производства за счет сокращения номенклатуры комплектующих.

Опыт сотрудничества у российских автопроизводителей с берегов Волги уже был. Так, кузов для модели 3160, которая позже трансформировалась в УАЗ Патриот, разрабатывали тольяттинские специалисты. До сих пор марки занимают разные ниши и не конкурируют. Некой альтернативой Патриоту можно считать только модель 2123, но она давно выпускается и продается как Chevrolet.

Главы компаний, Вадим Швецов и Николя Мор, первый раз встречались еще прошлым летом, на совещании, посвященном стратегии развития российского автопрома до 2025 года — тогда, видимо, и возникли мысли о сотрудничестве. Кто конкретно является автором этой революционной идеи, не известно, однако понятно, что Мор, в прошлом году пришедший на смену Бу Андерссону, стремится всеми возможными способами сократить издержки АВТОВАЗа и заинтересован в больших объемах экспорта. В том же направлении планирует развитие УАЗа и Вадим Швецов, генеральный директор ПАО «Соллерс».

Что конкретно такой альянс может дать нашим автопроизводителям и потребителям? АВТОВАЗу — большие рамные внедорожник и пикап, которых в производственной гамме тольяттинского завода пока еще не было, а УАЗу — технологии для производства кроссовера с несущим кузовом, о котором в Ульяновске давно мечтают.

Напомним, что недавно представители ульяновского предприятия заявили о намерении возобновить поставки автомобилей в Иран.



Несколько лет назад Sollers и АВТОВАЗ собирались поставлять машинокомплекты для сборки на одном заводе в Южной Америке, в Венесуэле. Впрочем, этот план пока не реализован, также как и выпуск наших машин во Вьетнаме.

Фото: 1apr.com