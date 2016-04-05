Не жалея клея: представлен Nissan GT-R Track Edition

Фирма Nissan представила лимитированную трековую версию спорткара GT-R, которую тем не менее можно эксплуатировать на дорогах общего пользования. Версия Track Edition будет дешевле, чем еще более экстремальная Nismo.

Обычно трековыми называют модификации спорткаров, предназначенные исключительно для автодромов, но в данном случае речь идет о дорожной машине. Track Edition займет место между регулярными исполнениями спорткара и топ-версией Nismо, при этом к разработке трековой модификации также приложили руку специалисты Nismо, но, что называется, в рамках оговоренного бюджета. В частности, в трековом спорткаре облегченная и более жесткая Nismo-подвеска, новые колеса и шины, элементы аэродинамического оперения из карбона, но главное — кузов дополнительно проклеен, что сделало его более жестким и положительно сказалось на управляемости.

В салоне — отделка центрального тоннеля карбоном и спортивные сиденья Recaro с интегральными подголовниками. В остальном все то же самое, что у «регулярок». Силовой агрегат, напомним, состоит из 3,8-литровой «битурбошестерки» мощностью 570 л.с. и 6-ступенчатой роботизированной коробки передач с двумя сцеплениями. До 100 км/ч полноприводный автомобиль разгоняется за 2,8 с, максимальная скорость — 315 км/ч.

Публичная премьера купе Nissan GT-R Track Edition состоится в середине апреля на автосалоне в Нью-Йорке, а в продажу новая модификация поступит летом по цене от 127 990 долларов. Для сравнения скажем, что базовый GT-R Premium стоит в США 109 990 долларов, а за версию Nismo нужно отдать 174 990 долларов.

Nissan GT-R выпускается с 2007 года и каждый год обновляется, но по-настоящему серьезный рестайлинг он впервые пережил ровно год назад. С прошлого лета модернизированные машины продаются и в России по цене от 6 699 000 рублей.

В конце этого года ожидается премьера наследника заднеприводного спорткара Nissan 370Z.

Фото: Nissan