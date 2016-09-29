Ограбление по-итальянски: прах Энцо Феррари едва не похитили

Только в Китае: Ford S-Max по цене Лады Весты Представленный на фотографиях минивэн — это, конечно, не Ford S-Max, а Lifan Xuanlang, о котором «За рулем» уже рассказывал. На этой неделе автомобиль стал доступен для заказа в Китае, цены — возмутительно низкие! Законопроект о платном въезде готовят ко второму чтению Замечания Государственно-правового управления администрации президента — нормальная практика. Они будут учтены в новой редакции законопроекта «Об организации дорожного движения...», который все равно необходимо принять. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Алексей Русских. Бренд круче, цена ниже: Buick Velite 5 рассекретили до премьеры Китайские СМИ обнародовали фотографии гибридного лифтбека Buick Velite 5, премьера которого должна состояться в апреле на автосалоне в Шанхае. Технически этот Buick повторяет Chevrolet Volt, а производиться он будет на совместном предприятии SAIC GM.