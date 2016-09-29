Ограбление по-итальянски: прах Энцо Феррари едва не похитили

Службы правопорядка Италии предотвратили вопиющее по своей дерзости и цинизму преступление. Организованная преступная группировка собиралась выкрасть гроб с телом Энцо Феррари.

Криминальные лица планировали претворить в жизнь небывалый план — фактически взять в заложники усопшего. Как сообщает интернет-ресурс Motorsport, столь бесчеловечный поступок задумала не пара-тройка отморозков, решивших «по-быстрому подзаработать», а мафиозная структура, занимающаяся распространением наркотиков и контрабандой оружия. Ее члены собирались перевезти гроб с прахом Энцо Феррари, скончавшегося в 1988 году и покоящегося в Модене, в тайное место где-то в Апеннинских горах и требовать выкуп с семьи Феррари и компании.

Заговор был раскрыт. В рейде приняло участи три сотни полицейских и военных. По всей Италии прокатилась волна арестов. Группировка базировалась в Оргозоло, что на Сардинии, но ее членов повязали в Эмилии, Ломбардии, Венето и Тоскане. В общей сложности задержано 34 человека.

Фото: Carscoops

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