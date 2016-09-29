Куба трепещет: чудовищный трофи-трак отправился в полет

Компания Toyo Tires представила четвертую и невероятно зрелищную часть видео Recoil. Гоночный пикап с Би Джей Болдуином за рулем вдоволь навыкрутасничал на улицах Гаваны.

Слегка комичный, очень душевный и при этом великолепно снятый цикл видео о «похождениях» семикратного победителя внедорожных гонок Би Джея Болдуина продолжается. В первых трех частях Recoil он отметился в пустыне Мохаве, навел шороху в Мексике и «поохотился» на снежного человека в глуши северо-западных штатов США. Теперь же Болдуина занесло в солнечную Гавану, где его не скоро забудут. Трофи-трак под управлением американского драйвера, развивающий 850 л.с. и оснащенный фантастически энергоемкой подвеской, исполнил массу невероятных прыжков, среди которых полет на 58 метров.

Фото, видео: youtube

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Комментарии (1)

Супер!!!

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