Дети нарисовали для Тойоты автомобили мечты

В минувшие выходные в Москве чествовали победителей конкурса детского рисунка «Автомобиль мечты», организованного компанией Toyota. Юные художники представили для участия в творческом состязании довольно необычные скетчи машин будущего. На мотор-шоу такого не увидишь!

Этот конкурс — мероприятие глобальное. Наша страна принимала в нем участие уже в третий раз. Более сотни дилеров японской марки собирали работы от юных дарований в трех возрастных категориях (до 7 лет, от 8 до 11 лет и от 12 до 15 лет) для участия в «Автомобиле мечты». В итоге выбирать пришлось аж из 9452 рисунков, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее!

Представленные в этом году автомобили мечты плавают в океане и возят молоко. Отметило жюри конкурса, в состав которого вошли представители руководства компании Toyota, знаменитый дизайнер, автомобильные и художественные эксперты и даже известные путешественники, и дом на колесах с кошачьим хвостом, и автомобиль-пушистый пес.

«Особенно приятно, что большинство „автомобилей мечты“ не просто полезны, но и „благородны“: они спасают людей в беде, улучшают память, отвечают за счастливые сны и даже выгуливают собак», — говорит Татьяна Халявская, руководитель департамента маркетинга ООО «Тойота Мотор».

Всего победителями конкурса стали 18 его участников (их работы можно посмотреть в фотогалерее ниже). Каждое из трех мест пьедестала почета было занято тремя конкурсантами. Кроме того, были учреждены специальные номинации: «Президентский приз» и «Защита окружающей среды». Не обошлось и без призов зрительских симпатий. Специальный приз от президента ООО «Тойота Мотор» достался 8-летнему Леше Копычеву из Красноярска, слепому мальчику, который выполнил рисунок рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Фото: Toyota