За красивые глаза: Lexus NX спешно обновится

Японский премиум-бренд удивил сообщением о рестайлинговой версии совсем еще юного кроссовера NX. Покажут обновленный автомобиль на Шанхайском мотор-шоу.

Не рановато ли для модернизации? Компактный Lexus дебютировал три года назад на автосалоне в Пекине и на некоторых рынках неплохо себя чувствует. Европа традиционно дается не слишком легко. Так, за минувшие два года местная публика приобрела 16 488 и 17 431 автомобиль соответственно. Для сравнения, в 2015-м было продано 42 107 экземпляров BMW X1, а в 2016 году с выходом кроссовера второго поколения сбыт подскочил до 95 380 штук. Обратная картина в Штатах, где было реализовано 43 764 и 54 884 японских паркетника соответственно. Для сравнения, BMW за это время продала 14 420 и 27 812 «иксов».

Экстерьер и интерьер Lexus NX, безусловно, производят эффект и устареют нескоро — плановый апдейт следовало бы ждать через год-два. Тем неожиданнее заявление компании о том, что рестайлинговый кроссовер покажут в апреле на Шанхайском автосалоне. О модернизациях производитель умалчивает, но, судя по единственному тизеру, новшества будут заметными и нескромными. Передок украсит другая оптика с тремя светодиодными «стволами» в каждой фаре, видоизмененная радиаторная решетка и новый бампер. Очевидно, схожие косметические метаморфозы позволят отличать корму новинки от дореформенного автомобиля.

На Женевском мотор-шоу дебютировал гибридный седан Lexus LS 500h.

По некоторым данным, премиум-бренд откажется от седана GS.

Фото: Lexus