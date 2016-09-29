Шокирующая дешевизна: Lifan X80 поступил в продажу

Цены на большой семиместный кроссовер Lifan X80 стали неожиданностью даже для китайцев, привыкших к дешевизне продукции местных марок. Выглядит автомобиль при этом отнюдь не бюджетно.

Фирма Lifan ведет в Китае довольно агрессивную ценовую политику, желая отбить покупателей у конкурентов. Судите сами: представленный на фотографиях большой семиместный кроссовер (длина — 4820 мм, ширина — 1934, высота — 1760 мм, колесная база — 2780 мм), оснащенный современным 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 191 л.с., стоит в базовой комплектации всего 109 900 юаней, то есть 909 тысяч рублей по текущему курсу ЦБ РФ. Коробка передач за эти деньги будет 6-ступенчатая механическая, привод — передний (полный не предусмотрен в принципе). В оснащение входят ABS, две подушки безопасности, система предупреждения об опасном сближении с соседним автомобилем, кондиционер, аудиосистема с шестью громкоговорителями, датчики парковки, литые колесные диски.

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Топ-версия с 6-ступенчатым гидромеханическим автоматом оценивается в 149 900 юаней (1,24 млн рублей) и включает ESP, систему помощи водителю при движении на уклоне, электромеханический стояночный тормоз, боковые и оконные подушки безопасности, климат-контроль, виртуальный щиток приборов, мультимедийную систему с сенсорным экраном и навигацией, кожаную обивку сидений, электропривод регулировок кресла водителя, обогрев передних сидений, люк в крыше и многое другое.

В России при адекватных, близких к китайским ценах Lifan X80 наверняка заинтересовал бы многих автолюбителей, даже несмотря на отсутствие полного привода, ведь выглядит-то он как рамный полноприводный внедорожник! Увы, пока что о перспективах поставок X80 за пределы Китая фирма Lifan ничего не сообщает.

В прошлом году фирма Lifan вывела на российский рынок две новинки: компактный седан Solano II и рестайлинговый кроссовер X60.

Фото: Lifan, autohome.com.cn