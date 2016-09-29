Шокирующая дешевизна: Lifan X80 поступил в продажу

Фирма Lifan ведет в Китае довольно агрессивную ценовую политику, желая отбить покупателей у конкурентов. Судите сами: представленный на фотографиях большой семиместный кроссовер (длина — 4820 мм, ширина — 1934, высота — 1760 мм, колесная база — 2780 мм), оснащенный современным 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 191 л.с., стоит в базовой комплектации всего 109 900 юаней, то есть 909 тысяч рублей по текущему курсу ЦБ РФ. Коробка передач за эти деньги будет 6-ступенчатая механическая, привод — передний (полный не предусмотрен в принципе). В оснащение входят ABS, две подушки безопасности, система предупреждения об опасном сближении с соседним автомобилем, кондиционер, аудиосистема с шестью громкоговорителями, датчики парковки, литые колесные диски.
В России при адекватных, близких к китайским ценах Lifan X80 наверняка заинтересовал бы многих автолюбителей, даже несмотря на отсутствие полного привода, ведь выглядит-то он как рамный полноприводный внедорожник! Увы, пока что о перспективах поставок X80 за пределы Китая фирма Lifan ничего не сообщает.
- В прошлом году фирма Lifan вывела на российский рынок две новинки: компактный седан Solano II и рестайлинговый кроссовер X60.
Фото: Lifan, autohome.com.cn