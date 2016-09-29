На месте скандальной «пешеходной» камеры установят светофор

Первая столичная камера, фиксирующая непропуск пешеходов, вызвала столько споров и нареканий, что ГИБДД решила ее временно отключить. А Департаменту транспорта Москвы поручено проверить алгоритм работы комплекса на соответствие ПДД.

«За рулем.РФ» неоднократно писал про это нововведение столичных властей: первая камера фотовидеофиксации, установленная на Нижегородской улице, заработала в конце прошлого года. Водителям, не пропустившим пешеходов на зебре, стали приходить штрафы в 1,5 тыс. рублей. В ЦОДД утверждали, что из тысячи выписанных постановлений ни одно не было обжаловано. Однако общественность усомнилась в том, что это нарушение правил дорожного движения можно так легко выявить с помощью достаточно примитивного устройства. Наш юрист Сергей Смирнов подчеркивал, что, согласно правилам, водитель может проезжать через пешеходный переход, пока человек находится далеко от машины. И неважно, вступил человек на зебру или нет; нарушением считается, если автомобиль мешает переходу дороги или заставляет пешехода изменить траекторию и скорость движения. Камера же этого определить просто не в состоянии.

В результате депутат Ярослав Нилов (ЛДПР) сделал запрос в ГУОБДД МВД и Генпрокурору и попросил компетентные органы разобраться в ситуации. После этого ГИБДД решила на время отключить экспериментальную камеру «Форсаж», чтобы исключить «необоснованное привлечение к ответственности» водителей. Глава ведомства Виктор Нилов в письме к депутату Ярославу Нилову (копией ответа располагает издание «Коммерсант») сообщил, что в столичный департамент транспорта направлено обращение провести проверку алгоритма комплекса на предмет соответствия требованиям ПДД. Также в письме говорится, что в этом году на Нижегородской улице в районе пешеходного перехода будет установлен светофор.

Любопытно, но установить светофор предлагал и наш читатель, написавший комментарий к новости об установке экспериментальной видеокамеры.

Как работают камеры видеофиксации нарушений, насколько они беспристрастны, разбирался наш автор в материале «Знать в лицо».



Фото: Роман Пименов/ТАСС