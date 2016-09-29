Skoda Vision E подготовит плацдарм для «зеленого» нашествия

Чешская фирма обнародовала изображения среднеразмерного купеобразного кроссовера, премьера которого состоится 19 апреля на автосалоне в Шанхае. Автомобиль снабжен электрической силовой установкой мощностью 306 л.с. и может проехать на одной зарядке до 500 км.

Vision E будет представлен в Китае в статусе концепткара, однако он не абстрактная фантазия дизайнеров, а реальный задел на будущее: свой первый серийный электромобиль Skoda обещает запустить в производство в 2020 году, а к 2025-му в модельной линейке чешской фирмы будет уже пять электрокаров. В основе концептуального кроссовера лежит перспективная модульная всефольксвагеновская платформа MEB, предусматривающая в том числе полный привод, и он у Vision E есть, хотя как раз в Китае полный привод не очень востребован — дороги здесь отличные, месить грязь необходимости нет.

Концепт имеет следующие габариты: длина — 4645 мм, ширина — 1917 мм, высота — 1550 мм, колесная база — 2850 мм, то есть Vision E относится к среднеразмерному классу. Количество электромоторов на борту пока не называется, но известно, что их совокупная мощность составляет 225 кВт (306 л.с.). Литий-ионная батарея расположена в полу и способна обеспечить до 500 км автономного пробега на одной зарядке, если, конечно, не ехать все время с максимальной скоростью (180 км/ч).

Слово «автономность» в приложении к Vision E имеет и другое значение: этот кроссовер является беспилотником третьего уровня, то есть может самостоятельно довезти пассажиров от двери до двери и даже найти место для парковки, однако за рулем необходимо наличие человека — для подстраховки.

Станет ли Vision E тем самым обещанным первым серийным электромобилем марки Skoda или эта почетная роль уготована какой-нибудь другой модели, пока неизвестно. Зато точно известно, что в 2019 году на мировой рынок выйдет флагманский лифтбек Superb с plug-in гибридной силовой установкой.

Ранее концерн Volkswagen представил уже несколько эффектных электрических концептов на платформе MEB: хэтчбек I.D. и однообъемники Budd-e и I.D. Buzz.

На этой неделе Skoda объявила российские комплектации среднеразмерного кроссовера Kodiaq, продажи которого стартуют в июне.

Фото: Skoda