Систему весогабаритного контроля предлагают объединить с «Платоном»

Единую информационную платформу, в которую включат функции системы весогабаритного контроля (СВГК) и системы взимания платы с большегрузов, разрабатывает Ространснадзор. Об этом сообщил глава ведомства Виктор Басаргин.

Глава Ространснадзора Виктор Басаргин рассказал журналистам, что ведомство работает над единой платформой, и, возможно, через какое-то время в системе ГЛОНАСС появится чип, с которого будет считываться вся информация, связанная с принадлежностью транспортного средства, лицензированием, страхованием (если это касается пассажирских перевозок), техническим состоянием ТС и с вопросами перевозки грузов. То есть в этом чипе будет аккумулирована вся информация об автомобиле, сообщает ТАСС.

Чуть позже заместитель руководителя Ространснадзора Асланбек Ахохов уточнил эту информацию, отметив, что полностью совместить системы вряд ли получится, так как «Платон» можно установить на любом участке дороги, а весогабаритный контроль, кроме камеры, требует множества датчиков, вмонтированных в дорожное полотно, которое к тому же должно быть в идеальном состоянии. С помощью этих датчиков и осуществляется габаритный и весовой контроль, как по общей массе, так и по нагрузке на ось. Поэтому совместить удастся не более 5–7% устройств.

Система весогабаритного контроля запущена в пилотном режиме в Вологодской области с 1 октября 2016 г. Она позволяет взвешивать грузовой автомобиль, проезжающий через специальную рамку на скорости до 140 км/ч. То есть транспортному средству даже не нужно останавливаться. Полностью система заработает к 2020 году, а пунктов контроля предполагается около 400.

Система «Платон», созданная для взимания платы с транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 т, начала работать в России с 15 ноября 2015 г. Тариф «Платона» был установлен в размере 1,53 руб. за километр пути и с тех пор не менялся. С 15 апреля 2017 г. его планировали повысить до 3,06 руб./км, однако после обсуждения решено было установить тариф в 1,91 руб./км.

После внедрения «Платона» Росавтодор вплотную занялся проблемой перегрузов на дороге. Однако это тема иного порядка: если «Платон» касается всех, то последствия весогабаритного контроля испытают на себе только нарушители.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС