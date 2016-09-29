Бренд круче, цена ниже: Buick Velite 5 рассекретили до премьеры

Китайские СМИ обнародовали фотографии гибридного лифтбека Buick Velite 5, премьера которого должна состояться в апреле на автосалоне в Шанхае. Технически этот Buick повторяет Chevrolet Volt, а производиться он будет на совместном предприятии SAIC GM.

Chevrolet Volt уже делал попытку выхода на китайский рынок, но в роли импортного автомобиля успеха не снискал — цена оказалась слишком высокой. Теперь благодаря локализации производства стоимость удастся существенно снизить, хотя до какой именно отметки, пока неизвестно. Привлечь китайских покупателей должна и смена простонародного шильдика Chevrolet на премиальный Buick, в дополнение к нему обещана улучшенная, соответствующая бьюиковскому статусу отделка интерьера.

Силовая установка и потребительские характеристики у Buick Velite 5 такие же, как у американского Вольта второго поколения. Полуторалитровый бензиновый двигатель и электромотор выдают максимальную совокупную мощность в 150 л.с., подзаряжаемая от внешнего источника литий-ионная батарея емкостью 18,4 кВт·ч позволяет автомобилю проехать в безвыхлопном режиме порядка 100 км, а в гибридном режиме полностью заряженный и заправленный Velite 5 сможет преодолеть уже 750 км.

У себя на родине Chevrolet Volt является на данный момент самым популярным plug-in гибридом, опережая по продажам тойотовский Prius Prime, который может проехать на электротяге только 35 км. Стратеги GM очень рассчитывают, что Volt, замаскированный под Buick Velite 5, станет хитом и в Китае, правда, здесь ему придется столкнуться с жесткой конкуренцией со стороны местных автопроизводителей, которых китайское правительство также вынуждает играть на гибридном поле.

Осенью прошлого года бренд Buick представил в Китае минивэн GL8 третьего поколения и его лакшери-версию Avenir.

Также осенью на автосалоне в Гуанчжоу Buick показал концепткар Velite, который, очевидно, и предвосхитил выход на рынок серийного Velite 5.

Фото: Buick