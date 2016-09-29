Законопроект о платном въезде готовят ко второму чтению

Замечания Государственно-правового управления администрации президента — нормальная практика. Они будут учтены в новой редакции законопроекта «Об организации дорожного движения...», который все равно необходимо принять. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Алексей Русских.

Ранее мы писали, что Государственно-правовое управления администрации президента нашла в законопроекте «Об организации дорожного движения в РФ…» коррупциогенную составляющую и не рекомендовала его к принятию во втором чтении. Однако депутат Алексей Русских отметил, что это вовсе не означает, что ведомство против документа как такового, просто его требуется доработать, чем сейчас и занимается профильный комитет. ГПУ администрации президента при подготовке любого законопроекта в первом и втором чтениях дает свои заключения, и редко к какому документу не бывает замечаний, передает агентство ТАСС слова депутата. Алексей Русских отметил, что в последние годы резко вырос автомобильный парк, и многие едут работать в Москву.

«Сколько бы мы ни строили дорог и туннелей, все равно не получится решить эту проблему пробок. Нужно искать компромиссное решение, и одно из решений, которые зреют — это введение платности проезда, въезда», — сказал депутат.

Законопроект «Об организации дорожного движения» был внесен Минтрансом в апреле 2016 года и прошел первое чтение в Госдуме в декабре прошлого года.

Документ сразу же вызвал бурные обсуждения общественности, в Госдуме мнения по этому поводу разделились.

Ко второму чтению уже подготовлена поправка о введении платного въезда в исторические районы городов .



Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС