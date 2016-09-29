Законопроект о платном въезде готовят ко второму чтению

Замечания Государственно-правового управления администрации президента — нормальная практика. Они будут учтены в новой редакции законопроекта «Об организации дорожного движения...», который все равно необходимо принять. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Алексей Русских.

Ранее мы писали, что Государственно-правовое управления администрации президента нашла в законопроекте «Об организации дорожного движения в РФ…» коррупциогенную составляющую и не рекомендовала его к принятию во втором чтении. Однако депутат Алексей Русских отметил, что это вовсе не означает, что ведомство против документа как такового, просто его требуется доработать, чем сейчас и занимается профильный комитет. ГПУ администрации президента при подготовке любого законопроекта в первом и втором чтениях дает свои заключения, и редко к какому документу не бывает замечаний, передает агентство ТАСС слова депутата. Алексей Русских отметил, что в последние годы резко вырос автомобильный парк, и многие едут работать в Москву.

«Сколько бы мы ни строили дорог и туннелей, все равно не получится решить эту проблему пробок. Нужно искать компромиссное решение, и одно из решений, которые зреют — это введение платности проезда, въезда», — сказал депутат.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

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Комментарии (9)

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Вместо борьбы причинами пробок — низкой связанностью дорог, скученностью населения в крупных мегаполисах и столичных регионах путем развития регионов равномерно и строительства дорог идут по самому легкому пути при этом не забывая потрошить народонаселение. все делают для возникновения в будущем массовых народных протестов.

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0

Плюсую за болотную, платный въезд это уже перебор. Пора собираться на митинги, я конечно не за Навального. Но в отсутствие дригих сопротивлений придётся поддержать его!

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+3
Кулиненков Сергей

Да.
Этих потерявших связь с реальностью «жирных котов» уже пора как в 1917....... к стенке.

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+1

2017г.
«Болотная» начинается снова. И побасенки — «не надо раскачивать лодку», «крым наш», «кругом враги» уже не актуальны!

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+2

Доить граждан РФ конечно проще, чем планово развивать города и прочие территории. Самое ужасное, что в этом плане ничего не меняется!

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+4
Михайлов Федор

Так «молоко„-то рано или поздно закончится...

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+1
Каплан Илья

Как молоко закончится,перейдут на говядину.

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0
Валерий

Страсти какие.
Пора бодать.

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+1
Каплан Илья

Молоко уже с кровью идет.

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0