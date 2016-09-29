Независимые АЗС жалуются на падение прибыли

Ассоциация независимых продавцов нефтепродуктов заявила о падении прибыльности работы в розницу практически до нуля в первом квартале 2017 года. ФАС с критикой не согласна.

В первом квартале 2017 года маржинальность независимых АЗС сократилась почти до нуля, отмечается в презентации компании ​«Независимый топливный союз» (НТС), которая есть в распоряжении газеты «Коммерсантъ». Если в предыдущие два года доходность торговли нефтепродуктами в рознице составляла чуть более 2 тыс. руб. за тонну топлива, то в первом квартале 2017 года она упала до 8 руб. за 1 т (без НДС).

Основная причина кроется в росте налоговой нагрузки: с 2015 по 2017 год акциз на бензин Евро-5 подняли на 62,7% (на 3,9 тыс. руб. на тонну, или порядка 3 руб. на литр), НДПИ в январе 2017 года достиг уровня 8 тыс. руб. на тонну (около 6 руб. на литр).

В связи с этим оптовые цены на топливо выросли, а розничные сдерживает ФАС. Для сравнения: в 2016 году рост цен на опт и розницу составил 24,8% и 5% соответственно. До выборов любая попытка повышения розничных цен воспринимается негативно, поэтому маржинальность независимых АЗС приближается к нулю.

В топливном союзе считают: чтобы исправить ситуацию, необходимо отпустить рынок, потому что любая попытка обосновать «справедливые» цены бессмысленна. Кроме отпуска цен предлагается отказаться от фиксации объема нефтепродуктов, который нефтяников обязывают продавать через биржу, обеспечить прозрачность рынка, введя соответствующие инструменты, и уравнять правила игры для всех участников.

ФАС считает критику Независимого топливного союза о ценообразовании на розничном рынке нефтепродуктов «неверным пониманием российского законодательства», о чем агентству городских новостей «Москва» рассказал начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России Дмитрий Махонин. Он также отметил, что НТС представляет интересы далеко не всех автозаправочных станций.

Росстандарт собирается внедрить новый способ проверки качества топлива с помощью экспресс-теста. Сейчас обработка проб занимает около недели, а экспресс-тест позволит это сделать за несколько минут и вне лаборатории.

На каких АЗС стоит заправляться и что делать, если бензин на исходе, а неподалеку только подозрительная заправка, расскажет наш автор.



Фото: Артем Геодакян/ТАСС