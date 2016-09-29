Независимые АЗС жалуются на падение прибыли

Ассоциация независимых продавцов нефтепродуктов заявила о падении прибыльности работы в розницу практически до нуля в первом квартале 2017 года. ФАС с критикой не согласна.

В первом квартале 2017 года маржинальность независимых АЗС сократилась почти до нуля, отмечается в презентации компании ​«Независимый топливный союз» (НТС), которая есть в распоряжении газеты «Коммерсантъ». Если в предыдущие два года доходность торговли нефтепродуктами в рознице составляла чуть более 2 тыс. руб. за тонну топлива, то в первом квартале 2017 года она упала до 8 руб. за 1 т (без НДС).

Основная причина кроется в росте налоговой нагрузки: с 2015 по 2017 год акциз на бензин Евро-5 подняли на 62,7% (на 3,9 тыс. руб. на тонну, или порядка 3 руб. на литр), НДПИ в январе 2017 года достиг уровня 8 тыс. руб. на тонну (около 6 руб. на литр).

В связи с этим оптовые цены на топливо выросли, а розничные сдерживает ФАС. Для сравнения: в 2016 году рост цен на опт и розницу составил 24,8% и 5% соответственно. До выборов любая попытка повышения розничных цен воспринимается негативно, поэтому маржинальность независимых АЗС приближается к нулю.

В топливном союзе считают: чтобы исправить ситуацию, необходимо отпустить рынок, потому что любая попытка обосновать «справедливые» цены бессмысленна. Кроме отпуска цен предлагается отказаться от фиксации объема нефтепродуктов, который нефтяников обязывают продавать через биржу, обеспечить прозрачность рынка, введя соответствующие инструменты, и уравнять правила игры для всех участников.

ФАС считает критику Независимого топливного союза о ценообразовании на розничном рынке нефтепродуктов «неверным пониманием российского законодательства», о чем агентству городских новостей «Москва» рассказал начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России Дмитрий Махонин. Он также отметил, что НТС представляет интересы далеко не всех автозаправочных станций.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

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Комментарии (5)

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Импичмент Путину, пора убирать кукловода

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Теперь надо ожидать ухудшения качества топлива.
Цены не поднять,прибыль падает,значит снижается качество.

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Валерий

Ещё недолив.

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Причину роста цен на нефтепродукты не понимает большинство россиян, наверно наше правительство во главе с Медведевым Д. как всегда у нас в стране поступает по «Просьбе трудящихся», только в СССР бензин и дизельное топливо стоили дешевле минеральной воды и тогда мы действительно видели заботу о нашем человеке,а сейчас забота о тех «трудящихся» кто бесконечно обогащается на шее основного населения страны. Может пора объявить вотум не доверия Правительству РФ, если они не хотят решать наши просьбы!!!

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+8

Пора

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+3