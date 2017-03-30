Toyota анонсировала новый внедорожник

На мотор-шоу в Нью-Йорке японская марка представит «проходимца» FT-4X, который, очевидно, намекает на преемника внедорожника FJ Cruiser и конкурента Ford Bronco.

Прогнозы несомненной и непременной кончины олдскульных внедорожников оказались, мягко говоря, не соответствующими действительности. Jeep не собирается отказываться от Wrangler, Nissan выпустит оффроудер на базе рамного пикапа NP300 Navara, а фордовцы полны решимости воскресить легендарное имя Bronco и даровать его не очередному кроссоверу, а внедорожнику с зависимой подвеской!

Похоже, что-то интересное затевают и тойотовцы. Их линейка рамных полноприводников традиционно впечатляет разнообразием, но она, увы, понесла потери: несколько лет назад с американского рынка ушел замечательный FJ Cruiser, а в 2016-м были свернуты продажи в Австралии. На Нью-Йоркском мотор-шоу в апреле компания представит концепт FT-4X, вероятно, предвосхищающий преемника «Фиджика».

Название, расшифровывающееся как «Future Toyota 4x4» (Тойота будущего с полным приводом), было запатентовано еще в октябре прошлого года. Его носитель не спешит раскрыть свою тайну: компания решила приберечь технические подробности до премьеры и пока ограничилась лишь тизером с удивительно маленьким для шоу-кара 18-дюймовым колесом, обутым в «зубастую» покрышку Goodyear. Интригующий слоган дебютанта — «Four Wheeling. Scene Stealing», что-то вроде «полноприводник, приковывающий к себе внимание». Не исключено, что концепт, следуя веяниям времени, выступит с гибридной силовой установкой, включающей в себя бензиновый двигатель V6 или даже четырехцилиндровый агрегат.

Еще одной премьерой на нью-йоркском стенде Toyota станет рестайлинговый минивэн Sienna.

В рамках недавнего мотор-шоу в Женеве японская компания показала «горячий» хэтчбек Yaris GRMN с 1,8-литровым компрессорным двигателем.

Фото: Toyota