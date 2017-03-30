Сеня, тебя видно: китайская FAW приготовила новый кроссовер

FAW привезет на Шанхайское мотор-шоу компактный паркетник Senya R9. Новинка проанонсирована в несколько необычной манере.

Европейские, японские и американские компании нередко подходят к тизерным фотографиям и видео-«дразнилкам» креативно. Пример тому — цикл роликов, подогревающих интерес к сумасшедшему маслкару Dodge Challenger SRT Demon, или таинственный силуэт электроконцепта Skoda. В FAW бытует собственное видение понятия «тизер»: в преддверии Шанхайского мотор-шоу китайцы показали несколько изображений нового кроссовера Senya R9 с «запикселенным» кузовом. Оригинально, хотя интриги не наблюдается.

«Девятка», выступающая под знаменем линейки Senya, метит на флагманские позиции. Первоначально суббренд представляли маленькие вэны, но в прошлом году появился субкомпактный паркетник R7, а теперь и топ-модель подтянулась. Габаритами R9 невелик — по некоторым данным, нос и хвост разделяют 4,5 м, то бишь это компактный кроссовер. Двигателей будет как минимум два — бензиновая «четверка» в атмосферном 139-сильном и наддувном исполнении мощностью 180 л.с.

Если S9 и представят в статусе концепткара, то, скорее всего, ради красного словца. Автомобиль наверняка по сути предсерийный и будет доведен до товарной кондиции в кратчайшие сроки: старт продаж запланирован на 2018 год.

В начале текущего года стартовало калининградское производство кроссовера FAW Besturn X80.

FAW, будучи партнером Volkswagen, примет участие в создании бюджетного бренда и обеспечит немцев производственными мощностями.

Фото: FAW