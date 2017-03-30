Не игрушка: суровое детство пикапа Toyota Hilux

У невероятного внедорожника Tonka 4Runner родился «брат» — модифицированный пикап Hilux Concept. Он также создан в содружестве с «игрушечным» брендом, но настраивает на серьезный лад.

На тюнинг-шоу SEMA в 2015 году тойотовцы показали экстремально доработанный Tonka 4Runner, больше смахивающий на огромную игрушечную машинку. Идея настолько понравилась австралийскому дивизиону марки, что было решено выступить со своей желто-черной бестией на базе пикапа Hilux. Благо поводов нашлось немало. По состоянию на конец февраля австралийское крыло Toyota за все годы реализовало 920 000 Хайлаксов, из которых 530 тыс. экземпляров — полноприводные модификации. Начиная с 1968 года мировые рынки поглотили 16 млн этих пикапов. Кроме того, бренду Tonka нынче стукнуло 70 лет, а Toyota вот-вот отметит свое 80-летие.

За основу шоу-кара взяли трак с двухрядной кабиной и 2,8-литровым турбодизелем. Усиленная подвеска увеличила дорожный просвет на весьма приличные 150 мм (6 дюймов). Колеса установлены «35-е». По экстерьеру создатели концепта прошлись от души, с размахом, превратив хорошо знакомый автомобиль в свирепую «пчелу». Бамперы заменены на силовые, а расширители колесных арок внушают трепет. В передней «челюсти» установлена лебедка, также в наличии шноркель и светодиодное «лезвие» на крыше. Размещенные в кузове дуги позволяют фиксировать запасное колесо, канистры и другие не лишние для внедорожника аксессуары.

Могут ли радиоуправляемые модели сдвинуть с места пикап Toyota? Ответ положительный, но для этого требуется целая «толпа» довольно мощных «игрушек».

На автосалоне в Нью-Йорке тойотовцы представят концептуальный внедорожник FT-4X, который, вероятно, предвещает серийного преемника сошедшего со сцены FJ Cruiser.

Фото: Toyota