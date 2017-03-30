Цена прогресса: Changan CS95 вышел на рынок

Фирма Changan начала продажи своего флагманского кроссовера CS95. В отличие от многих конкурентов, он имеет модификацию с полным приводом.

Серийная версия среднеразмерного (колесная база — 2810 мм, длина — 4949 мм, ширина — 1930 мм, высота — 1785 мм) кроссовера Changan CS95 была представлена осенью прошлого года на автосалоне в Гуанчжоу, а на этой неделе автомобиль поступил в продажу на китайском рынке. Цены заметно выше, чем у некоторых конкурентов. Например, если новенький Lifan X80 в топовой комплектации стоит 149 900 юаней (1,24 млн рублей по текущему курсу ЦБ РФ), то стоимость флагманского Чангана лишь начинается с отметки 159 800 юаней (1,32 млн рублей). За эти деньги предлагается пятиместная переднеприводная модификация, оснащенная 2,0-литровым бензиновым турбомотором (233 л.с., 360 Нм) и 6-ступенчатым гидромеханическим автоматом Aisin.

Базовое оснащение довольно щедрое: система стабилизации, усилитель экстренного торможения, 4 подушки безопасности, система мониторинга давления в шинах, датчики парковки, камера заднего вида, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, цифровой щиток приборов, мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном, навигацией и шестью громкоговорителями, кожаная обивка сидений, 18-дюймовые литые диски.

Самая дорогая модификация с полным приводом (мощность на задние колеса отбирает многодисковая муфта BorgWarner) и семиместным салоном оценивается в 229 800 юаней (1,9 млн рублей). В нее входят боковые подушки безопасности для пассажиров второго ряда, полноразмерные (на три ряда) оконные подушки безопасности, адаптивный круиз-контроль, система предупреждения об опасном сближении с впереди едущим автомобилем, система экстренного автоторможения, система удержания автомобиля в полосе, автопарковщик, камеры кругового обзора, система дистанционного открывания багажной двери взмахом ноги под бампером, трехзонный климат-контроль, обивка сидений перфорированной кожей, передние кресла с электроприводом регулировок, вентиляцией и встроенным массажером, светодиодная контурная подсветка салона, аудиосистема класса Hi-Fi с десятью громкоговорителями фирмы Pioneer, 18-дюймовые литые диски.

Фирма Changan решила подчеркнуть оффроудные возможности CS95 с помощью эффектной фотосессии. Максимальная глубина преодолеваемого брода не сообщается, дорожный просвет составляет 190 мм.

Будет ли Changan CS95 продаваться за пределами Китая, пока неясно, хотя с учетом уровня оснащения системами активной безопасности его можно было бы смело продавать в Европе и рассчитывать на высокий рейтинг Euro NCAP. Однако, как мы видим, современные технологии стоят дорого, и по цене Changan CS95 вплотную приблизился к зарубежным аналогам от ведущих автоконцернов, тогда как репутацию китайскому бренду на мировой арене еще только предстоит заработать.

В середине марта фирма Changan представила рестайлинговую версию популярного компактного паркетника CS35.

Фото: Changan