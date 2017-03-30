Гипертонический криз у водителя стал причиной ДТП в Домодедове

Об этом сообщил источник в экстренных службах. В аварии на территории московского аэропорта Домодедово пострадали 8 человек.

Сегодня утром на 44-м километре дороги аэропорт Домодедово — Аэротель около 8.15 мск произошла авария: следовавшая на вызов пожарная машина сбила работников аэропорта, переходивших дорогу. Автоцистерна двигалась задним ходом, и сначала выдвигалась версия, что причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения водителем машины. После аварии водитель прошел медосвидетельствование, но следов алкоголя в крови у него обнаружено не было. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил позже, что, скорее всего, причиной дорожно-транспортного происшествия стал гипертонический криз у водителя.

В результате наезда пострадало восемь человек: одна женщина погибла, еще четверо находятся тяжелом состоянии. Правоохранительные органы вместе с сотрудниками разбираются в причинах произошедшего.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС