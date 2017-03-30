Во Вьетнаме будут выпускать «похудевшие» МАЗы в цвете питерского «Зенита»

В ближайшее время для сборки автобусов планируется организовать совместное производство в Стране красного дракона. Об этом сообщила пресс-служба МАЗа.

Технический регламент Вьетнама допускает ширину кузова в 2,5 м, тогда как мазовские автобусы минимум на 50 мм шире. Чтобы белорусская техника попала на вьетнамский рынок, инженеры сделают для МАЗ 208 суженный каркас и облегчат конструкцию. Все автобусы оснащены двигателями Mercedes.

Вьетнамцы попросили красить автобусы в голубой цвет — точно такой же, какой использует в своей символике питерский клуб «Зенит». Такое же название носит создаваемое совместное предприятие MAZ-Zenit, которое планируется открыть с учетом соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом. Впоследствии предполагается организовать сборочное производство белорусских автобусов. Машинокомплекты для МАЗ 208 отправят во Вьетнам в марте-апреле, а уже 2 сентября их покажут на городском празднике мэру Ханоя и местным жителям.

Сначала соберут 15 городских автобусов МАЗ 103 пассажировместимостью 80 человек и 17 небольших МАЗ 206, каждый из которых рассчитан на 60 человек. До конца года будет выпущено 100 белорусско-вьетнамских автобусов, а после строительства завода планируется производить до тысячи автобусов в год.

Покупать автобусы будет, в основном, крупнейший во Вьетнаме пассажирский автоперевозчик корпорация Transerco. МАЗ уже заключил с его дочерней компанией Zenit меморандум о сотрудничестве и создании совместного предприятия. Как только будут согласованы объемы производства, начнется подготовка к строительству предприятия. Выпуск продукции непосредственно в стране позволит избежать таможенных пошлин.

Белорусы также уже начали строить завод по выпуску грузовиков МАЗ недалеко от Ханоя. В соответствии с местными требованиями, строительство будут вести по феншуй.

Фото: МАЗ