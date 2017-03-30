Четыре джи: в Корее представили новый SsangYong Rexton

Новый Rexton — это, пожалуй, главная премьера открывшегося сегодня автосалона в Сеуле. Продажи за пределами Кореи начнутся ближе к концу текущего года, до России внедорожник доберется в начале 2018 года.

Флагманский внедорожник SsangYong сохранил рамную конструкцию и прежнее имя Rexton, однако к нему добавили приставку G4, которая указывает на выдающиеся качества автомобиля в четырех ключевых областях — дизайне, безопасности, технологиях и ездовых характеристиках. Впрочем, за пределами Кореи новый внедорожник будет по-прежнему называться просто Rexton.

G4 Rexton стал чуть приземистее предшественника, но по прочим ключевым размерам вырос: колесная база — 2865 мм, длина — 4850 мм, ширина — 1920 мм, высота — 1800 мм. Кузов и рама на 81,7% состоят из высокопрочной стали. Подвеска всех колес независимая: спереди — на двойных поперечных рычагах, сзади — многорычажная.

Базовые модификации будут заднеприводными, полноприводные — с жестко подключаемым передком и понижающей передачей, активация того и другого производится посредством шайбы на центральном тоннеле.

Силовых агрегатов будет два: 2,2-литровый турбодизель мощностью 181 л.с. в паре с мерседесовским 7-ступенчатым автоматом и 2,0-литровая бензиновая «турбочетверка» мощностью 225 л.с., состыкованная с японской 6-ступенчатой АКП фирмы Aisin. Ранее были также заявлены версии с механической коробкой передач, но потом, видимо, от них решили отказаться.

Не будет, судя по всему, у Рекстона и третьего ряда кресел, хотя у многих конкурентов он есть. Зато отделку салона обещают поистине премиального уровня: кожа, дерево, полированный металл, светодиодная контурная подсветка. На центральной консоли красуется 9,2-дюймовый сенсорный HD-экран новейшей мультимедийной системы, поддерживающей смартфонные интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto.

За безопасность отвечают девять подушек безопасности и набор всевозможных электронных ассистентов водителю: система мониторинга слепых зон и предупреждения об опасном сближении с соседними машинами, система автоматического аварийного торможения, система контроля за дорожной разметкой, камеры кругового обзора.

Цены на G4 Rexton пока не объявлены, зато представители SsangYong во время презентации внедорожника заявили, что теперь фирма будет представлять как минимум по одной новинке в год. В скором времени, в частности, появится новый пикап на базе Рекстона, в чуть более отдаленной перспективе — некий электромобиль, над которым сейчас усиленно работают корейские специалисты. Наверняка помогают им и коллеги из Индии, ведь с 2011 года, напомним, 73% акций SsangYong Motor принадлежат индийской компании Mahindra & Mahindra.

Одна из грядущих новинок фирмы SsangYong — переднеприводный семиместный кроссовер, предтечу которого в виде концепта XAVL показали недавно на Женевском автосалоне.

На российский рынок SsangYong официально вернулся в конце прошлого года с тремя моделями — Tivoli, XLV и Actyon. Последний недавно пережил очередной рестайлинг, но у нас пока продается в дореформенном виде.

Фото: SsangYong