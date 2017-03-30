«Пешеходная» камера видеофиксации не желает сдаваться

Только вчера мы писали об отключении первого комплекса, фиксирующего непропуск пешехода, но события вдруг приняли неожиданный оборот.

Напомним обстоятельства дела: в конце прошлого года в Москве на Нижегородской улице заработала первая камера фотовидеофиксации, выписывающая штрафы за непропуск пешеходов. Алгоритм ее работы оказался столь непрозрачным, что это возмутило общественность и депутатов. И вот недавно ГИБДД отчиталась, что во избежание «необоснованного привлечения к ответственности» водителей камера отключена, а Департаменту транспорта города Москвы поручено провести проверку работы алгоритма комплекса. В перспективе на этом месте планируется установить светофор. Все эти сведения содержались в письме-ответе на запрос, отправленный депутату Ярославу Нилову и подписанный главой ГИБДД Виктором Ниловым. Однако пресс-служба ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) опровергла эту информацию.

«Информация об отключении комплекса фотовидеофиксации „Форсаж“, фиксирующего непропуск пешехода, не соответствует действительности. Комплекс работает в штатном режиме, постановления отсматриваются сотрудниками ГИБДД в штатном режиме. Мы благодарны коллегам из ГИБДД за то, что они тщательно следят за работой системы фотовидеофиксации, так как данная мера положительно сказывается на снижении аварийности на дороге», — передает агентство городских новостей «Москва» ответ пресс-службы ЦОДД.

Поскольку за это время произошли некоторые изменения, в частности, Виктор Нилов больше не возглавляет Госавтоинспекцию, его однофамилец Ярослав Нилов был вынужден направить еще одно письмо заместителю главы ГИБДД Владимиру Швецову. В письме (есть в распоряжении «За рулем») говорится, что на обращение начальнику ГУОБДД МВД Российской Федерации В.И. Нилову и генеральному прокурору Российской Федерации Ю.Я. Чайке депутат получил ответы. В частности, в ответе главы ГИБДД говорилось, что в период выяснения, корректно ли работает эта камера, ее отключили. В связи со странным комментарием пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) он просит «обратить внимание на данную ситуацию и обратиться к руководству ЦОДД с целью прояснения причин появления указанной информации и порядка ее опровержения».

О камере фотовидеофиксации нарушений на пешеходном переходе столичный ЦОДД сообщил 1 февраля этого года. Штраф за непропуск пешехода составляет 1,5 тыс. рублей, и в ведомстве утверждали, что из тысячи выписанных штрафов не было ни одного обжалования.

Приказ президента об освобождении от занимаемой должности главы ГИБДД Виктора Нилова появился только вчера, хотя СМИ о вероятности отставки писали с 10 марта. Имя преемника неизвестно, но предположительно на этот пост прочат руководителя Управления МВД по Хабаровскому краю 43-летнего Михаила Черникова.



Фото: «За рулем»